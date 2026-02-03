Ilary Blasi, ritiro extralusso con Bastian Muller prima della sfida su Canale 5

La neve di Cortina d’Ampezzo è diventata il palcoscenico ideale per l’ultimo relax di Ilary Blasi, avvistata più radiosa che mai in compagnia del compagno Bastian Muller. La coppia ha scelto l’esclusiva cornice del ristorante El Camineto per un pranzo gourmet, attirando gli sguardi dei presenti tra un brindisi e l’altro. Ma dietro l’atmosfera ovattata delle Dolomiti si nasconde la carica di una conduttrice che sta per riprendersi tutto. Con lo sguardo già rivolto agli studi di Roma, Ilary ha confermato di essere nel pieno della preparazione per la nuova edizione del Grande Fratello, un ritorno che il pubblico reclama a gran voce.

Relax ad alta quota per Blasi Muller

Questo fine settimana ampezzano rappresenta la quiete prima della tempesta mediatica che travolgerà la televisione italiana a marzo 2026. La Blasi sembra voler assaporare ogni istante di questa libertà ad alta quota, ricaricando le energie per quella che si annuncia come l’edizione del riscatto. Niente gossip di contorno, solo la determinazione di una professionista che, tra una discesa sulle piste e una sosta nell’iconico locale di Cortina, scalda i motori per tornare a dominare la prima serata. La complicità con Bastian appare solida e discreta, un supporto fondamentale per affrontare una stagione televisiva che la vedrà nuovamente protagonista assoluta al timone del Grande Fratello.

