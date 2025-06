Il Grande Fratello è ancora abbastanza lontano ma in queste ore si è diffuso un rumor secondo il quale nella casa più spiata d’Italia potrebbe approdare un noto “triangolo” di Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo.

Il rumor sul Grande Fratello 2025

Siete già pronti per la nuova edizione del Grande Fratello? Purtroppo l ‘attesa sarà ancora lunga perché la macchina, seppur già in azione, ci metterà ancora un po’ a scaldare i motori. In queste ore è stato rilasciato un video all’interno del quale Shaila Gatta invita le persone comuni a iscriversi ai casting per avere l’occasione di partecipare al reality.

L’edizione, quindi, si preannuncia ancora una volta mista, con al suo interno anche personaggi dal mondo dello spettacolo. Oggi è stata infatti rilasciata un’indiscrezione da parte di Lorenzo Pugnaloni sul proprio profilo Instagram. Il giovane esperto di gossip ha rivelato che un ‘triangolo’ nato a Uomini e Donne potrebbe approdare in prima serata su Canale 5:

“GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista, che non l’ha scelto, potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa. Ovviamente tutto in fase embrionale e da decidere”.

L’indiscrezione sulla nuova edizione del Grande Fratello

Stando a ciò che leggiamo pare che questa ex tronista non avrebbe scelto l’altro ex tronista, di conseguenza quest’ultimo potrebbe essere stato un suo ex corteggiatore. Sul web è spuntata un’ipotesi da prendere con le pinze: si potrebbe trattare di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

LEGGI ANCHE: Il fratello di un allievo di Amici 24 ha fatto ben due volte i provini

Ovviamente non sappiamo se questa indiscrezione corrisponderà poi alla realtà dei fatti o se i nomi menzionati dal web siano quelli a cui si riferisce Pugnaloni. Fatto sta che è ancora presto anche solo per tentare di capire che cosa accadrà, quindi dobbiamo solo portare un po’ di pazienza.