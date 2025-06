Al Grande Fratello, in vista della nuova edizione, torna Shaila Gatta in un ruolo del tutto inedito. Ecco di cosa si tratta

In attesa della nuova edizione del Grande Fratello, ritroviamo Shaila Gatta volto social della trasmissione. È stata scelta infatti per sponsorizzare al meglio i casting della prossima stagione del reality show, che dovrebbe rivedere alla conduzione Alfonso Signorini.

Il ruolo di Shaila Gatta

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è tornata a farsi sentire. La ballerina ed ex concorrente del reality show di Canale 5 infatti pare sia stata scelta, a quanto pare, per sponsorizzare i casting della prossima edizione della trasmissione che dovrebbe rivedere al timone ancora Alfonso Signorini. Un po’ come accaduto lo scorso anno con Giuseppe Garibaldi.

Stavolta evidentemente la produzione del Grande Fratello ha puntato tutto su Shaila Gatta, che in un video apparso sui social si è presentata dicendo queste parole come mostrato sotto:

“Attenzione! Domandona importante. Vi siete mai chiesti: ma io come ci starei nella Casa del Grande Fratello? Perché ragazzi, nulla è impossibile e perché non provare?”

Shaila Gatta ha quindi invitato il pubblico a non sprecare l’opportunità e tentare così la strada del Grande Fratello, mettersi in gioco e chissà, magari dare una svolta alla propria vita:

“Iscrivetevi al link che vi lascio qui, iscrivetevi ai casting e carpe diem. Cogli l’attimo, perché la vita va presa al volo. E crederci sempre. Mi raccomando, non mollate. Potreste scoprire un’esperienza che vi cambierà la vita e anche il vostro modo di pensare. Andiamo oh, cogli l’attimo”, ha detto Shaila Gatta nel filmato in questione.

https://twitter.com/sonoingenua_/status/1937841179753910291

Il Grande Fratello dunque è alla ricerca di nuovi volti per la prossima stagione. E sembra aver scelto Shaila Gatta per sponsorizzare il ritorno del format. Anche se questa decisione ha diviso l’opinione pubblica, tra chi si è detto entusiasta di vedere l’influencer in queste vesti e chi, invece, ha avuto da ridire.

In ogni caso questo lascia pensare quindi possano non essere coinvolti i vip che hanno fatto ‘la storia’ del programma per un’edizione Gold, ma un mix di concorrenti come accaduto in questi ultimi anni. Chissà.