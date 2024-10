Secondo le ultime news emerse, Chiara Ferragni e Fedez si starebbero dando battaglia per l’assegno di mantenimento

Sembra ormai essere sempre più vicina la separazione legale tra Chiara Ferragni e Fedez. Tuttavia in queste ore giunge voce che i due si stiano dando battaglia per l’assegno di mantenimento.

Le ultime news su Chiara Ferragni e Fedez

Sono ormai trascorsi mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono ufficialmente separati dopo una lunga crisi. Nel corso del tempo se ne sono dette di ogni sulla rottura tra l’imprenditrice digitale e il rapper, che sono stati travolti da una vera bufera mediatica. Di recente si è anche iniziato a parlare di presunto divorzio tra i due e pare che siano iniziate le trattative con i legali. Qualche giorno fa però una segnalazione ha riacceso per un momento le speranze dei fan. Pare infatti che Chiara e Federico fossero insieme a Milano e a quel punto i sostenitori della coppia hanno tirato un sospiro di sollievo.

Adesso però sono arrivate delle news che sembrerebbero rimettere tutto in discussione. Secondo il settimanale Oggi infatti tra un mese esatto la separazione legale dovrebbe essere formalizzata, mentre per il divorzio vero e proprio si dovrà attendere ancora qualche mese. Ma non è finita qui.

Stando a quanto rivela la rivista infatti pare che Chiara Ferragni e Fedez si stiano dando battaglia per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli Leone e Vittoria, che vivranno con l’influencer. Secondo quanto riportato, pare che il rapper abbia offerto 5 mila euro al mese per le spese legate ai bambini. L’imprenditrice digitale tuttavia ne avrebbe chiesti ben 20 mila.

Vi invitiamo naturalmente a prendere queste voci di corridoio con le pinze. A oggi infatti non è ancora ben chiaro cosa stia accadendo tra Chiara e Federico e i diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni sul loro conto. Attualmente dunque i rumor sono da considerarsi tali.