1 Due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto una storia in passato. Ecco di chi si tratta e quello che è accaduto

Mancano soltanto pochissimi giorni al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione del reality più spiato d’Italia arriverà lunedì 14 settembre, e tutto è pronto per la partenza. Ancora una volta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, che dopo il successo di qualche mese fa è pronto a rimettersi in gioco. Al suo fianco, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Pupo e Antonella Elia, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Nel mentre qualche ora è stato confermato il cast ufficiale del programma, e finalmente abbiamo scoperto i protagonisti che per tre mesi abiteranno il loft di Cinecittà. Tuttavia non tutti sanno che due dei concorrenti in passato hanno avuto una storia sentimentale, che è terminata però già da diverso tempo. Parliamo di Massimiliano Morra e di Adua Del Vesco!

I due attori, che spesso hanno anche recitato in alcune fiction insieme, sono stati legati per diverso tempo, fino a quando nel 2015 la relazione si è ad un tratto interrotta. A quel punto, come qualcuno ricorderà, la Del Vesco ha iniziato una storia con niente che meno che con Gabriel Garko, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Ad oggi però sembrerebbe che Massimiliano e Adua siano rimasti in ottimi rapporti, nonostante all’epoca la coppia apparisse innamoratissima. Di certo non è escluso che all’interno della casa i due concorrenti possano riavvicinarsi nuovamente, e senza dubbio Signorini non perderà occasione di stuzzicarli.

Cosa accadrà dunque tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco? Nel mentre, in attesa di news, proprio il conduttore ha svelato qualche piccola news sul Grande Fratello Vip 5, parlando della scelta degli opinionisti, della messa in onda del reality e raccontando anche qualche anticipazione sulla nuova casa.

Scopriamo le sue parole in merito.