1 Scopriamo chi potrebbe essere il concorrente meno votato del Grande Fratello Vip 5: al televoto Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello

Questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e tante sono le cose previste nel corso della diretta. Non mancheranno scontri, chiarimenti e anche le temute nomination. Naturalmente assisteremo anche all’esito del televoto settimanale, che tuttavia come ben sappiamo questa settimana non è eliminatorio. Il concorrente meno votato infatti non verrà eliminato dal programma, ma finirà nuovamente in nomination. Stavolta a scontrarsi ci sono ben tre Vipponi: Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Ma chi sarà tra loro il meno preferito del web? Scopriamo quello che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata.

Come sempre infatti sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su chi potrebbe essere il concorrente meno votato. Anche stavolta a lanciare una votazione è stato il portale Reality House, che solo poco fa ha svelato i risultati. A risultare il Vippone con meno voti è stato Pierpaolo Pretelli, che ha ottenuto il 27% dei voti. A seguire troviamo Dayane Mello, col 29% dei voti, e Maria Teresa Ruta, risultata la più amata col 44% dei voti.

Naturalmente come ogni settimana ricordiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che a risultare il concorrente meno votato del Grande Fratello Vip 5 sia proprio Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini infatti chiuderà il televoto soltanto a diretta già iniziata, e per allora dunque le cose potrebbero del tutto cambiare.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo affidamento anche su un secondo sondaggio. Ad indire una votazione è stato infatti anche il portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati.