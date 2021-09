1 I sondaggi sul primo eliminato del Grande Fratello Vip 6

Questa sera su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 e tutto è già pronto per la nuova diretta del reality più spiato d’Italia. Tante le cose accadute negli ultimi giorni e senza dubbio numerosi saranno i temi affrontati. Al centro dell’attenzione c’è infatti Soleil Sorge, che dopo la lite con Gianmaria Antinolfi (che intanto vuole lasciare la casa) ha avuto anche una discussione con Lucrezia Hailé Selassié, che nel mentre con sua sorella Clarissa ha messo in atto una strategia proprio contro l’influencer. Di certo dunque ne vedremo delle belle e non mancheranno tanti colpi di scena. Come se non bastasse scopriremo anche chi sarà il primo concorrente eliminato di questa edizione. A scontrarsi al televoto infatti ci sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Ma chi la spunterà e chi invece lascerà la casa?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe accadere. A indire una votazione è stato Reality House, e questi sono i risultati. A rischiare l’eliminazione potrebbe essere Tommaso Eletti, che ottiene il 25% dei voti, contro il 75% dei voti di Davide Silvestri, risultato essere dunque il preferito.

Tuttavia come sempre ricordiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Tommaso il primo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo il verdetto definitivo.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.