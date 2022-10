Grande Fratello Vip 7, ecco chi sono i vipponi in nomination

Chi sono i vipponi andati in nomination queste settimana al Grande Fratello Vip 7? Ecco tutti i concorrenti al televoto

I vipponi in nomination al Grande Fratello Vip 7

Altra serata ricca di colpi di scena quella che ci ha riservato il Grande Fratello Vip 7. Dopo il ricco televoto che ha visto in nomination ben 8 vipponi e la preferita è risultata Antonella, questa sera non sono mancate nuove votazioni che hanno, come al solito, smosso gli equilibri della Casa. Ma questa sera chi sono stati i concorrenti più votati, che rischiano di uscire?

Prima di rispondere a questa domanda, sappiamo che Antonella ha avuto il compito di scegliere chi mandare al televoto d’ufficio. Il nome scelto è quello di Gegia. Concentriamoci poi sui preferiti della Casa del Grande Fratello Vip 7. Tra gli uomini troviamo: Daniele e George. Mentre tra le donne contiamo: Carolina ed Elenoire. Parola poi alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti che, nell’ordine, hanno fatto i nomi di Patrizia e Luca.

Passiamo ora alle nomination del Grande Fratello Vip 7. I vipponi sono stati come al solito richiamati in stanza led

Cristina ha votato per Charlie

Nikita ha nominato Alberto

Wilma ha scelto di mandare in nomination Attilio

Edoardo ha fatto il nome di Amaurys

Giaele ha dato il voto a Wilma

Pamela stavolta ha scelto Charlie

Antonino ha votato Nikita

Attilio ha votato per Wilma

Charlie ha scelto Giaele

Alberto ha fatto invece il nome di Nikita

Amaurys nomina Charlie

Gegia ha nominato Alberto

E ancora tra le altre nomination al Grande Fratello Vip 7 ci sono quelle avvenute nel segreto del confessionale da parte dei preferiti. Ecco come sono andate:

Elenoire ha nominato Attilio

Luca ha votato per Giaele

Carolina ha fatto il nome di Attilio

Patrizia ha mandato in nomination Cristina

Daniele ha scelto di votare Giaele

George ha votato Charlie

Antonella ha fatto il nome di Nikita

Al televoto del GF Vip 7 questa settimana in nomination troviamo dunque: Attilio, Charlie, Gegia e Giaele e Nikita. Chi lascerà la Casa? Avete la possibilità di sceglierlo voi mediante le votazioni su sito, app o smart TV (QUI i dettagli su come fare).

Novella 2000 © riproduzione riservata.