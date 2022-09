GF Vip 7 televoto: come votare i concorrenti e il regolamento

Vi siete chiesti come votare i concorrenti e quale sia il regolamento del televoto del GF Vip 7? Qui tutte le risposte che cercate

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sul regolamento e il televoto del GF Vip 7: ecco come si possono votare i concorrenti.

GF Vip 7 televoto: App Mediaset Infinity

Vi presentiamo tutti i metodi di televoto per poter votare i concorrenti del GF Vip 7. Partiamo dall’app Mediaset Play.

Se non l’avete già sul telefono è necessario scaricare l’app e registrare il vostro account. Vi verrà chiesta una mail e una password. Una volta convalidato potete procedere.

Nel momento in cui il televoto del GF Vip 7 sarà aperto ai telespettatori, troverete il tasto “VOTA” nella schermata. Vi basterà semplicemente cliccarci su e lì troverete tutti i vipponi in nomination. Occhio però alla domanda che vi verrà posta.

Le opzioni potrebbero essere distinte: “Chi vuoi salvare?”, ma anche “Chi vuoi eliminare?”. Ad un certo punto del programma anche “Chi vuoi in finale?” e ancora “Chi vuoi che vinca?”.

Le votazioni del GF Vip 7 sono aperte fino alla messa in onda successiva, ovvero quando Signorini chiuderà il televoto e annuncerà il responso. Stessa modalità anche per il televoto flash.

Scopriamo tutti gli altri metodi di televoto per il Grande Fratello Vip 7.

Televoto GF Vip 7: da sito e Smart TV

Un altro modo per votare mediante televoto il vostro concorrente preferito del GF Vip 7, chi salvare o chi eliminare, si può utilizzare anche la Smart TV.

Dal sito www.grandefratello.mediaset.it serve semplicemente registrarsi, così come avviene anche per l’applicazione. A seguire spostarsi sulla sezione “TELEVOTO” della homepage, dove troverete i concorrenti in nomination. Sul sito è presente anche il regolamento dettagliato.

Con una Smart TV abilitata si può svolgere lo stesso procedimento, in modo semplice e veloce. I passi da fare sono i seguenti: sintonizzarsi su Canale 5, premere il tasto “freccia su” e accedere così su Mediaset Infinity. Successivamente bisogna registrarsi (nel medesimo modo spiegato in precedenza) e votare, cliccando l’immagine del concorrente che volete salvare, eliminare o mandare in finale.

Vediamo, infine, l’ultimo metodo di votazione…

Come votare via SMS

Ultimo dei metodi, ma non meno importante, che abbiamo a disposizione per votare i vipponi del GF Vip 7 è con gli SMS.

Nel momento in cui Alfonso Signorini aprirà il televoto i telespettatori avranno modo di dare la propria preferenza durante la settimana. Non mancherà di sicuro anche il televoto flash (a disposizione un singolo voto). Come fare? Ma come fare?

Ogni utente con un SMS al numero 477.000.2, può votare il vippone da salvare, eliminare o mandare in finale, scrivendone il nome (esempio: Ginevra). Poco dopo ogni SMS vi arriverà la conferma di validità del voto al costo max di 0,1613 Euro. Ricordiamo, come sempre, che la tariffa varia in base all’operatore telefonico.

Se qualcuno di voi non dovesse ricevere alcun SMS, questo potrebbe essere causato dall’intenso traffico, oppure dalle impostazioni bloccate. Qui dunque vi consigliamo di consultare il vostro operatore telefonico.

Ora che conoscete tutti i modi per votare mediante televoto, rivediamo ci sono i concorrenti del GF Vip 7…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Il GF Vip 7, in onda su Canale 5 dal 19 settembre 2022, vede alla conduzione Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinioniste vediamo invece Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Partiamo dalle donne della Casa:

Antonella Fiordelisi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Wilma Goich

E ancora al GF Vip 7 vediamo:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.