NEWS

Nicolò Figini | 21 Marzo 2023

GF Vip 7

Le nomination del 20 marzo al grande Fratello Vip 7

La puntata del 20 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Si è parlato prima di tutti di Daniele Dal Moro e della sua squalifica. Il conduttore, infatti, ne ha parlato con Oriana Marzoli. In seguito, si è passati a uno scontro tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, inoltre, è stata eliminata con enorme stupore di tutti quanti.

La terza finalista, invece, è stata Giaele De Donà. A un certo punto è stato il turno di Alberto De Pisis, il quale ha raccontato parte della sua vita privata. Giunge, finalmente, il momento delle nomination. Anche in questa occasione il meno votato verrà eliminato, mente il più votato verrà mandato dritto in finale:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi

Nikita Pelizon ha nominato Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

Successivamente le tre finaliste del Grande Fratello Vip 7 sono state poste davanti a una scelta molto importante. Hanno voluto fare il nome di Edoardo Tavassi.

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Andrea, Alberto, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.