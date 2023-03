NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

Nuovo provvedimento al Grande Fratello Vip 7

Tra pochissime ore su Canale 5 arriva una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e tutto è pronto per la diretta. Poco fa proprio Alfonso Signorini ha svelto le anticipazioni della serata e come al solito non mancheranno emozioni e colpi di scena. A tornare in casa sarà Ivana Mrazova, che avrà un acceso confronto con Nikita Pelizon. Ma non solo. Il conduttore ha anche annunciato che nel corso della puntata ci sarà un nuovo provvedimento disciplinare nei confronti dei Vipponi. Attualmente non è ancora chiaro cosa è accaduto, ma Signorini ha dichiarato che in questi minuti gli autori stanno controllando alcuni filmati, che porteranno a delle inevitabili conseguenze. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa sera verranno presi dei duri provvedimenti da parte del Grande Fratello nei confronti della casa. Stiamo vagliando i casi e i filmati, però sicuramente ci sarà un momento in cui verrà preso un provvedimento molto molto serio”.

I colpi di scena a #GFVIP non finiscono mai: @alfosignorini ci anticipa alcuni temi scottanti di questa sera 🔥 Vi aspettiamo in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! pic.twitter.com/UltmYst1Py — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

Solo lunedì sera, come sappiamo, i Vipponi del Grande Fratello Vip 7 sono stati ripresi in diretta per via dei loro recenti atteggiamenti all’interno della casa, e in merito Signorini aveva affermato:

“È stato superato un limite, al punto che l’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto riguardo al mancato rispetto di questi limiti. Si sono superati i limiti per le parolacce, alle quali voi siete stati richiamati più e più volte nel corso di questa edizione. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri. Un atteggiamento che non può più essere tollerato. Per tutta questa serie di ragioni è necessario che noi tutti insieme chiediamo scusa al pubblico che ci guarda”.

Ma cosa sarà accaduto dunque stavolta e quale sarà il provvedimento disciplinare per i Vipponi del Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.