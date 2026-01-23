Un futuro ancora tutto da scrivere (e da decidere)

Inutile girarci intorno: l’aria che si respira nei corridoi di Cologno Monzese è tutt’altro che serena. Nonostante il tam tam mediatico degli ultimi giorni, la verità è che il Grande Fratello Vip si trova in un limbo pericoloso. Secondo fonti vicine ad Adnkronos, i piani alti di Mediaset non hanno ancora messo la firma definitiva sul ritorno del reality. La domanda che tutti si pongono è: vedremo davvero la porta rossa riaprirsi a marzo? Al momento, non c’è alcuna certezza. L’azienda sta pesando ogni singola mossa, pretendendo un progetto editoriale solido e, soprattutto, un cast che non faccia rimpiangere gli investimenti pubblicitari.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura conduce la finale di San Marino Song Contest 2026

Tra smentite ufficiali e indiscrezioni pesanti

Mentre il web rincorre nomi di nuovi conduttori o date di sospensione campate in aria, la realtà dei fatti è molto più complessa. Non ci sono ancora “nomi nuovi” o messa in onda immediata per il format, ma c’è un’attesa vigile. Mediaset non vuole fare passi falsi. L’idea è semplice: o il progetto è impeccabile, o non se ne fa nulla. Le voci di corridoio rimangono tali finché Pier Silvio Berlusconi non deciderà che la proposta sul tavolo è abbastanza “pulita” e convincente per gli standard attuali della rete.

Il GFVip potrebbe finire in un cassetto…

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il format Non è la Tv di Fanpage.it, lanciando una bomba non indifferente: il programma potrebbe fermarsi del tutto. Il motivo? Non sarebbe legato agli ascolti, ma a un clima diventato insostenibile dal punto di vista dell’immagine e, soprattutto, legale. Si parla di un’edizione, quella di marzo, che potrebbe finire direttamente nel cassetto dei progetti accantonati per evitare ulteriori danni reputazionali a un’azienda che sta cercando di cambiare pelle.

Lo scontro Corona-Signorini e la battaglia in tribunale

Il vero nodo della questione sembra essere lo scontro frontale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Quella che era nata come una schermaglia tra re dei paparazzi e giornalista è degenerata in una guerra di carte bollate che ora trascina con sé l’intera Mediaset. L’azienda ha denunciato Corona per diffamazione e minacce, cercando di arginarne l’urto sui social, mentre Signorini ha puntato il dito contro Google per la gestione dei video “incriminati”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X