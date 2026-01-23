La finale di San Marino Song Contest 2026 la conduce Simona Ventura!

Scelta Simona Ventura! Conduce lei la finale di San Marino Song Contest 2026

Gran bella notizia per Simona Ventura. Sarà infatti lei la conduttrice della finale del San Marino Song Contest. L’evento è in programma il 6 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e sarà in diretta sul canale 550.

Ad annunciato è stata la San Marino RTV, sotto la guida del Direttore Generale Roberto Sergio, che ha fatto sapere la nuova esperienza per la nota presentatrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Il comunicato ufficiale

Tra i volti più amati della TV italiana, Simona Ventura dunque è stata voluta fortemente, come riportato dalla nota di San Marino TV.

“Con il suo carisma saprà di certo infondere all’evento di punta della programmazione primaverile dell’emittente un’impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo”.

Peraltro non è la prima volta che Simona Ventura si trova alla conduzione di una trasmissione e manifestazioni musicali, basta pensare al Festival di Sanremo nel 2004, ma non solo.

Roberto Sergio: “Ringrazio Mediaset per la deroga concessa. Simona è una professionista”

Il Direttore Generale RTV Roberto Sergio ci ha tenuto a fare un appunto:

“Desidero, innanzitutto, ringraziare Mediaset per la disponibilità e la deroga concessa. Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata.

Un grande impegno produttivo, anche in collaborazione con il socio RAI. A breve annunceremo la squadra tecnico organizzativa e l’intero cast delle tre serate in diretta (2 semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV”.

Le parole di Simona Ventura

L’entusiasmo generale ha coinvolto proprio tutti.

Anche Simona Ventura dopo l’annuncio della conduzione del San Marino Song Contest 2026 si è detta felicissima per questa grande opportunità. La presentatrice ha fatto sapere di essere da sempre fan della manifestazione di seguirla da tempo con attenzione:

“Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento“, ha concluso.

