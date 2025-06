Anita Olivieri, ex concorrente del GF Vip, ha lanciato il suo brand di moda Melm, presentando sul sito una linea di boxer con i nomi dei suoi ex, come Nicolò ed Edoardo. L’iniziativa ha scatenato il web, tra ironia e critiche. Anita ha commentato con sarcasmo: “Se sei un mio ex e non sei ancora sul sito, arrivi… arrivi”. Alcuni utenti però segnalano che l’idea non è del tutto originale.

La linea di boxer di Anita Olivieri

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Anita Olivieri ha deciso di sfruttare la visibilità ottenuta per lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria con un progetto tutto suo. È nato infatti Melm, il nuovo brand di moda firmato dall’ex gieffina, accompagnato dal lancio del sito ufficiale che presenta la collezione.

LEGGI ANCHE: Gianmarco Steri starebbe puntando il GF, spunta il retroscena

Ma a far discutere (e sorridere) il web non è solo l’apertura del marchio, quanto piuttosto una scelta ben precisa legata alla linea di boxer promossa da Anita Olivieri. Infatti, alcuni dei modelli sono stati ribattezzati con i nomi di suoi ex fidanzati, come Nicolò ed Edoardo. Una provocazione? Una strategia di marketing? O forse entrambe le cose?

La linea di boxer di Anita Olivieri

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato che la scelta è tutto fuorché casuale, ironizzando tra le storie Instagram: “E se sei un mio ex e non sei ancora sul sito, stai tranquillo perché arrivi… arrivi”, ha dichiarato, con un sorrisino.

La trovata non è passata inosservata. Il pubblico online si è subito scatenato, tra chi ha apprezzato l’ironia dell’operazione e chi invece ha fatto notare che l’idea non sarebbe del tutto originale, richiamando la strategia già usata da altri brand noti nel settore.

Nonostante le polemiche, Anita Olivieri ha saputo centrare l’obiettivo: far parlare del suo progetto. Melm è solo all’inizio, ma la combinazione tra moda, autoironia e storytelling personale potrebbe essere la chiave per farsi notare e mostrarsi. E chissà quanti altri “ex” spunteranno tra le prossime collezioni.