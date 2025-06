È arrivata un’altra segnalazione su una coppia di Temptation Island, finita nella bufera e accusata di “essersi messa d’accordo”.

Le accuse alla coppia di Temptation Island

Non è ancora iniziato Temptation Island 2025, ma già alcune coppie stanno facendo parlare di sé. E non solo per il loro vissuto sentimentale. Al centro della polemica ora ci sono Lucia e Rosario, fidanzati da due anni e attualmente in una relazione a distanza. Secondo quanto raccontato nel video di presentazione, lei vorrebbe iniziare una convivenza, mentre lui non si sente ancora pronto a fare questo passo.

Fin qui, tutto sembrava rientrare nei classici scenari di Temptation Island. Ma nelle ultime ore, Deianira Marzano, tra le voci più seguite del gossip social, ha ricevuto una segnalazione anonima via DM su Instagram che getta nuove ombre sulla coppia.

Il messaggio non lascia spazio a dubbi: “Scrivo in anonimo perché li conosco. Questa coppia di Temptation si è messa d’accordo prima di entrare. Hanno pianificato tutto: lui doveva fare il ‘tentato’, lei la ferita. Tutto per farsi seguire e arrivare ai brand. Non c’è niente di vero, è tutta strategia. Se solo sapessi cosa si sono detti prima di partire”.

Storia Instagram sulla coppia di Temptation Island – Deianira Marzano

Secondo questa fonte anonima, Lucia e Rosario di Temptation Island avrebbero messo in scena un copione ben preciso, con l’unico obiettivo di ottenere visibilità e, si suppone, monetizzare tramite collaborazioni e sponsorizzazioni. Un’accusa forte, che ha subito generato dibattito tra gli utenti online.

C’è chi chiede provvedimenti e chi invece resta in attesa di capire se la loro partecipazione a Temptation Island nasconda davvero fini strategici. Quel che è certo è che, dopo questa rivelazione, l’attenzione su di loro è schizzata alle stelle.

Ovviamente prendiamo con le pinze quanto riportato. Il tutto va ad aggiungersi a un’altra segnalazione giunta in queste ore su un’altra coppia del programma.

Ora non resta che vedere se la realtà confermerà i sospetti… o li smentirà nel villaggio delle tentazioni di Temptation Island!