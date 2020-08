In questi ultimi giorni ad ammalarsi di Covid-19 sono stati alcuni volti dello spettacolo che hanno trascorso le loro vacanze in Sardegna. Tra essi Giulia Latini, Vittoria Deganello, Daniele Schiavon, Andrea Melchiorre e anche due ex tentatrici di Temptation Island. Adesso arriva l’ennesima brutta notizia. A risultare positiva al Coronavirus è stata anche Nilufar Addati, che a sua volta ha trascorso alcuni giorni in relax sull’isola. Già qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato di essersi sottoposta al tampone e di essere in attesa dei risultati, che sono arrivati in queste ultime ore. Con un lungo post sui social così Nilufar ha svelato quello che è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene. Dopo aver effettuato un sierologico (con esito negativo) sono stata sottoposta ad un tampone, il cui risultato è stato purtroppo positivo. Ho contratto il Covid-19. Sono stata a contatto con persone positive, sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive, in quanto tutti noi siamo venuti a conoscenza dei risultati dei test quando io ero già a casa. Ho saputo di essere stata a contatto con positivi dopo aver effettuato il sierologico e prima di aver effettuato il tampone. Sono partita senza alcun sintomo, con la consapevolezza però di essere stata in compagnia di tante persone e con la volontà, quindi, di effettuare un isolamento fiduciario e dei test”.

Proseguendo Nilufar Addati aggiunge:

“Tornata a casa non sono più uscita (se non per effettuare i test), non sono stata e non sto attualmente a contatto con i miei genitori, che dopo di me si sono sottoposti al tampone, i cui risultati sono arrivati oggi, negativi. Passo 24 ore su 24 in camera mia. […] I sintomi sono comparsi circa 24 ore dopo aver fatto il tampone. Ho avuto la febbre (max 37.5), un po’ di mal di testa e ho perso il senso del gusto e dell’olfatto”.