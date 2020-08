1 Anche Andrea Zenga è risultato essere positivo al Covid-19: ecco come sta l’ex protagonista di Temptation Island Vip

Non lascia scampo il Coronavirus. Negli ultimi giorni c’è stata una nuova impennata dei casi in Italia, e come sappiamo molti ammalati hanno contratto la malattia in Sardegna. Ad ammalarsi di Covid-19 nelle ultime ore sono stati anche diversi volti dello spettacolo, tra i quali Nilufar Addati, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre, e anche due ex tentatrici di Temptation Island. A poco fa risale invece la notizia della positività al virus di Federico Fashion Style. Ma non solo. Poco fa con un post sui social anche Andrea Zenga ha ammesso di essere risultato positivo al Covid-19. L’ex protagonista di Temptation Island Vip, che qualche giorno fa ha trascorso il Ferragosto proprio in Sardegna, ha raccontato quello che è accaduto, svelando anche come sta. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti. Stamattina ho ricevuto l’esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. È capitato a me, come sarebbe potuto capitare a chiunque altro. Ho viaggiato su un traghetto sul quale sono risultati passeggeri infetti e probabilmente ho contratto il virus in quella occasione”.

E ancora Andrea Zenga ha voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che lo stanno supportando e sostenendo, grazie anche ai tanti messaggi sui social:

“Ringrazio tutti voi per i messaggi di supporto che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell’attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali naturalmente continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete”.

La redazione di Novella 2000 si unisce nell’augurare una pronta guarigione ad Andrea Zenga, con la speranza che presto lo sportivo torni al meglio delle forze.