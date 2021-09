Il fratello delle principesse etiopi del GF Vip è stato insieme a un noto protagonista della tv

1 Il fratello delle principesse del Grande Fratello Vip ex di Giovanni Ciacci

Grazie al Grande Fratello Vip 6 stiamo conoscendo le tre principesse etiopi: Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié. E stiamo imparando anche a conoscere la loro storia e quindi la famiglia da dove provengono. Ed è proprio qui che vogliamo soffermarci. Le tre giovani principesse hanno un fratello, Christian, che ha avuto una relazione con un famoso protagonista della TV italiana. Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Ciacci.

Il sito Fanpage.it riporta che il principe ha 32 anni ed è il dodicesimo in linea di successione per il trono dell’Etiopia. Ma è comparso per la prima volta sulle pagine delle cronache rosa italiane nel 2018. Fu nominato da Giovanni Ciacci mentre era opinionista da Barbara D’Urso ed era spesso ospite nelle trasmissioni dopo la partecipazione a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro.

L’esperto di moda e gossip, in quella circostanza, disse di aver conosciuto Christian Hailé Selassié per caso ad una cena. E da lì sarebbe scoppiata la passione. Ma non solo, i due addirittura si sarebbero dovuti sposare.

Più volte Giovanni Ciacci ha parlato del fratello delle principesse etiopi concorrenti attualmente del Grande Fratello Vip. E anche in un’intervista fece un racconto più dettagliato della loro relazione. Continua…