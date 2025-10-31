Secondo le ultime voci di corridoio, in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip Giulia Salemi potrebbe tornare alla postazione social.

Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip?

In questi giorni di sta discutendo della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come ha annunciato Mediaset qualche mese fa, il ritorno reality show sarebbe previsto per gennaio, subito dopo la fine del format Nip con Simona Ventura. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che in queste settimane avrebbe già iniziato a lavorare sul cast. Nelle ultime ore però si è parlato di un possibile slittamento per il programma.

Stando a quanto ha fatto sapere Affari Italiani, per dare respiro ai telespettatori e non far accavallare i due format, Canale 5 avrebbe pensato di spostare la partenza del GF Vip a marzo. A gennaio invece potrebbe tornare L’Isola dei Famosi, nuovamente con Veronica Gentili. Al momento però si tratta solo di indiscrezioni e nessuna conferma è ancora arrivata dai piani alti del Biscione. In attesa di scoprire cosa accadrà, in rete si sta facendo largo un nuovo pettegolezzo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha fatto sapere Amedeo Venza, Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip! L’influencer naturalmente non parteciperebbe al reality show come concorrente ma si starebbe parlando di un possibile ritorno alla postazione social e web, ruolo che ha già ricoperto qualche anno fa. Naturalmente al momento non c’è ancora nulla di confermato e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

Signorini intanto prosegue la ricerca del cast perfetto e stando ai rumor ad aiutarlo nella scelta dei concorrenti ci sarebbe nientemeno che Maria De Filippi. Ma cosa succederà dunque e chi varcherà la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.

