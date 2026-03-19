Sono bastati due giorni nella Casa più spiata d’Italia per mandare uno dei concorrenti più attesi in crisi. GionnyScandal ha trascorso una notte difficilissima tra sfoghi, lacrime e una confessione che ha lasciato i coinquilini senza parole.

La seconda settimana del Grande Fratello Vip 8 non è ancora cominciata e già la Casa regala colpi di scena. Stavolta al centro dell’attenzione non c’è una lite né un flirt, ma qualcosa di molto più delicato: GionnyScandal sta pensando di mollare tutto.

Il crollo nella notte

Il rapper, al secolo Gionata Ruggieri, nella serata di martedì 18 marzo ha confidato ad alcuni coinquilini di non stare bene e di voler abbandonare il reality. A raccogliere il suo sfogo è stato soprattutto Raimondo Todaro, al quale ha spiegato di soffrire di ipocondria — una condizione che rende la permanenza nella Casa ancora più pesante del previsto.

Francesca Manzini ha dichiarato di sentire tutto il dolore del giovane, mentre Adriana Volpe si è mostrata più ottimista: secondo lei, un incontro con la fidanzata durante la puntata di venerdì 20 marzo potrebbe essere la svolta di cui GionnyScandal ha bisogno per ritrovare il sorriso. E c’è chi, tra i concorrenti, è convinto che dopo le lunghe ore trascorse in confessionale il rapper abbia già cambiato idea e deciso di restare.

“A 10 anni sono rimasto solo”, il racconto di GionnyScandal

Per capire la fragilità di GionnyScandal basta conoscere la sua storia. Adottato da una famiglia lombarda dopo essere stato abbandonato, ha perso il padre adottivo quando aveva appena cinque anni. Pochi anni dopo, è venuta a mancare anche la madre adottiva. A crescerlo è stata la nonna, la donna più importante della sua vita — tanto che ne porta il volto tatuato sulla pelle. Anche lei, però, non c’è più.

Parlando con Todaro e Marco Berry, ha raccontato con parole semplici e strazianti di essere rimasto solo a soli dieci anni, di essere stato ingestibile, di aver trovato nella musica l’unico rifugio possibile. E poi c’è la ferita aperta dell’incontro con i genitori biologici, avvenuto grazie a Le Iene: davanti alle telecamere sembrava andare tutto bene, ma lontano dai riflettori le cose sono andate diversamente da come sperava.

Resterà o andrà via?

Per ora GionnyScandal è ancora nella Casa. Ma venerdì sera, durante la seconda puntata, capiremo se il Grande Fratello Vip 8 perderà già uno dei suoi concorrenti più autentici e toccanti.