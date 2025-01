Tutto ciò che sappiamo su chi è Javier Rojas, ex ballerino di Amici 19. Proviamo a scoprire insieme tutto ciò che ha fatto dopo la sue esperienza nella scuola e alcuni dei suoi dati personali dall’età e l’altezza alla vita privata, il profilo OnlyFans e dove lavora.

Javier Rojas età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Javier Rojas. Il ballerino e nato a L’Havana (capitale di Cuba) ed ha oggi 27 anni d’età. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri ma non conosciamo il suo peso.

Javier Rojas si definisce carismatico, positivo, competitivo e sicuro di quello che fa. In relazione agli studi, nel 2015 si diploma e intraprende la carriera di danzatore diventando un professionista con la compagnia di Carlos Acosta.

Dei genitori abbiamo alcune informazioni perché nel 2020 si sono detti molto orgogliosi del figlio. Sappiamo che la madre si chiama Maria Elena e il padre Carlos.

Oggi dove abita? Vive tra la Spagna e l’Italia. Andiamo, ora, a scoprire che fine ha fatto Javier di Amici.

Vita privata

Parlando della sua vita privata, sappiamo che era fidanzato con una certa Solveig. Sui social ci sono molte foto di loro.

Ma la storia tra loro è finita dopo qualche tempo. Proprio questo argomento è stato al centro del dibattito dei fan per un evento all’interno della scuola di Amici. Javier, infatti, si è molto avvicinato alla ballerina Talisa e tra loro c’è stato anche un bacio.

Lui ha detto che era single, ma i dubbi c’erano poiché il ballerino e l’ex fidanzata avevano passato di recente una serata al telefono. La stessa Solveig ha confermato la rottura avvenuta ormai da alcuni giorni.

Nel 2025 Javier Rojas ha una fidanzata che si chiama Lauren e sui social si mostrano sempre felici e innamorati.

Dove seguire Javier Rojas: Instagram e social

Adesso che sappiamo qualcosa in più su chi è Javier Rojas, scopriamo qual è il modo migliore per seguirlo sui social network.

Noi vi consigliamo il suo profilo ufficiale Instagram che oggi vanta migliaia di follower.

Qui possiamo trovare tantissimi selfie e momenti di vita quotidiana. Non mancano le tantissime foto con l’ormai ex fidanzata che riguardano sia i momenti più intimi che gli shooting fotografici. E ci sono anche tanti viaggi fatti con lei e gli amici.

Ma sicuramente non mancano gli scatti riguardanti la danza che, come abbiamo detto, è tutta la sua vita.

Lo troviamo però anche su Twitter , TikTok e Facebook. Andiamo a vedere che fine ha fatto Javier, il ballerino cubano di Amici.

Carriera

Dove lavora Javier di Amici? Nel ballo è un professionista, poiché ha avuto molte esperienze lavorative in questo campo che lo hanno formato molto.

Fino a 10 anni ha studiato danza classica nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba. È stata proprio la madre ad iscriverlo in questa scuola e lui piano piano si è totalmente appassionato così che oggi la danza è tutto per lui.

Inoltre Javier ha studiato con il famoso ballerino Carlos Acosta e dal 2018 si è trasferito a Stoccolma per poter seguire il suo sogno di fare carriera nella danza.

Ha avuto il piacere di lavorare per il Royal Swedish Ball e per Acosta Danza, famosa scuola di ballo cubana. Solo i veri talenti possono raggiungere questo merito.

Nel 2020 partecipa ad Amici 19 e vince la categoria ballo. In seguito, torna a gareggiare con altri artisti ad Amici Speciali e successivamente apre anche un account OnlyFans. Nel 2025 riappare come ospite ad Amici 24. Ecco cosa fa ora Javier di Amici.

Amici 19

Il ballerino Javier Rojas è arrivato ad Amici 19 perché fortemente voluto dalla professoressa Alessandra Celentano.

Ciò è avvenuto tramite una sfida con Valentin Alexandru che aveva il giudizio in sospeso proprio per volontà della Celentano. Valentin ha comunque avuto una seconda possibilità grazie al professor Timor.

La Celentano ha però voluto a tutti i costi Javier Rojas nella scuola di Amici 19, poiché necessitava di un’eccellenza nella danza classica e lui è quello che cercava.

Non sono però mancati i problemi per il ballerino. Lui infatti non si è subito integrato benissimo, mostrando a volte un atteggiamento poco consono che lo ha fatto arrivare anche a più di un litigio con i compagni di classe.

Col tempo e grazie anche alle parole di Maria De Filippi, Javier ha messo la testa a posto. E il suo talento gli ha anche permesso di conquistare la maglia per il serale.

Amici Speciali

Dopo essersi classificato al secondo posto durante Amici 19, Javier da maggio 2020 entra a far parte del cast della prima edizione di Amici Speciali.

Del cast hanno fatto parte anche Gabriele Esposito, Michele Bravi, Random Alessio Gaudino, Giordana Angi, Alberto Urso, Irama e tanti altri.

Javier Rojas su OnlyFans

Forse non tutti sanno che Javier Rojas ha aperto un profilo su OnlyFans.

Le prime tracce si trovano a partire dal 2023 ed è uno degli ex concorrenti ad aver intrapreso questa strada.

Nel 2025, tuttavia, la pagina OnlyFans sembra essere stata disattivata.

Amici 24

Nel gennaio del 2025 torna come ospite ad Amici 24 e scrive su Instagram un posto molto carico di emozione:

“Troppo felice di tornare sul quel palco e non posso fare altro che ringraziare per che stato bellissimo.

Grazie Maria per il invito, grazie @rebeccabianchioff per aver condiviso con me questo momento così speciale e grazie @eleonoraabbagnatoofficial per la opportunità”.