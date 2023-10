Greta Rossetti e quella canzone che sembra dedicata a Mirko e al suo ingresso al GF (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Temptation Island

La presunta dedica di Greta Rossetti

Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ieri sera e ha raccontato della relazione con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Con la prima è finita a Temptation Island anche per via dei suoi sentimenti per l’ex tentatrice. Poi ha anche affermato di essere in pausa con la Rossetti e ha spiegato il motivo:

“Un paio di mesi fa ho eliminato un messaggio per non farla pensare male. Era rivolto a Perla ma in abito lavorativo. Lei poi lo ha letto, ma forse ho sbagliato a farlo”.

Ieri notte, a poca distanza dall’entrata di Mirko al GF, Greta Rossetti ha pubblicato una Story in cui ha pubblicato il testo di una canzone di Ultimo. Questa si intitola “La finestra di Greta” e in molti hanno pensato possa essere un riferimento alla fine della relazione con Brunetti.

Qui di seguito uno stralcio del testo:

Ma, vedi, non capisci che fuori ci sta la guerra

Non temere, Greta, io so che ti senti persa

So che senti freddo, seppur con la tua coperta

Le nuvole che scendono ed entran dalla finestra

Greta, sappi amare un sogno, conservalo per te stessa

Con il silenzio suda una vita meglio di questa

Poi non credere a nessuno, ti parlo per esperienza

Greta, fai un salto e voliamo dalla finestra.

Sul web sono partite le supposizioni, in quanto nella canzone si parla di una ragazza che si sente persa e che vede tutto nero. Tuttavia chi parla le consiglia di fare un salto nel vuoto perché potrebbe accadere qualcosa di bello. Poi le viene consigliato di camminare per la sua strada e di separare “ciò che ami da quello che ciò di bello trovi“.

Ovviamente c’è anche chi pensa che non sia questo il significato che le voleva dare Greta Rossetti. Vedremo se ne parlerà la diretta interessata. Voi che cosa ne pensate? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.