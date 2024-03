Oriana Marzoli approda in un nuovo reality (dove ritroverà un suo ex fidanzato)

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Oriana Marzoli

Per Oriana Marzoli arriva una nuova avventura in un reality show in Cile, dove ritrova anche il suo ex fidanzato!

Nuovo reality per Oriana Marzoli. L’influencer e concorrente del GF Vip 7 è stata annunciata come una protagonista del programma ¿Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado. Qui ritroverà un suo ex fidanzato!

Oriana Marzoli in un nuovo reality… con il suo ex!

Al lungo curriculum di reality show di Oriana Marzoli se ne aggiunge uno tutto nuovo. Si chiama ¿Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado e va in onda sul Canale 13 in Cile. Si tratta di un programma dove i concorrenti saranno costretti a vivere come 200 anni fa, affrontare delle sfide particolari, il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo di “signori” con dei vantaggi, oppure il rovescio della medaglia, dove invece ci sarà da faticare.

Ai concorrenti già confermati si aggiunge anche Oriana Marzoli. L’ex vippona torna in un reality in Cile dopo ben sette anni. E qui avrà modo di ritrovare anche un suo ex fidanzato. Parliamo di Luis Mateucci. A proposito di questo a Canal 13 Oriana ha ricordato quando un saluto inviato all’argentino in Tierra Brava aveva suscitato fastidio nella fidanzata del ragazzo Daniela Aránguiz: “Non ho Non mi aspettavo che il mio saluto fosse accolto così male dalla sua ragazza. È l’effetto che faccio sulle donne, non so cosa faccio”, ha detto.

In ogni caso Oriana Marzoli ha raccontato a Canal 13 di essere davvero entusiasta di poter dare il via a questa nuova avventura. Peraltro è stata anche piuttosto chiara riguardo al suo percorso nella trasmissione. L’influencer ha ammesso che non ama molto le fattorie e preferirebbe di gran lunga indossare i tacchi. Ma se deve vestirsi con le vesti di quel periodo, preferisce farlo da Maria Antonietta, vorrebbe avere bei capelli e non vorrebbe soffrire troppo: “Prima avevo detto alla produzione che l’abito più bello doveva essere il mio”, ha scherzato su.

Pare proprio che Oriana Marzoli sia piuttosto carica per ¿Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado. Vedremo come si concluderà questo percorso nel programma e se riuscirà ad arrivare fino in fondo. È il caso di dire: ¡Mucha suerte, Oriana!