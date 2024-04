NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Secondo le malelingue del web, ci sarebbero state alcune frizioni in diretta tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno

Ieri sera nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi sembrerebbero esserci state alcune frizioni tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. Ecco cosa è accaduto.

Vladimir Luxuria vs Elenoire Casalegno

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi e come al solito non sono mancati i colpi di scena. A sorpresa infatti nel corso della diretta Vladimir Luxuria ha annunciato che Francesca Bergesio è stata costretta al ritiro dopo 3 giorni per via di un infortunio. Allo stesso tempo Aras Şenol e Greta Zuccarello, assenti in puntata, hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid e si trovano attualmente in isolamento. Tuttavia, una volta tornati negativi, i due ritorneranno sull’isola, riprendendo il loro percorso.

Nel mentre ieri sera è accaduto anche qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Secondo qualcuno infatti ci sarebbero state delle frizioni in diretta tra Vladimir ed Elenoire Casalegno. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Poco prima di chiudere uno dei collegamenti con lo studio, l’inviata dall’Honduras ha richiamato la conduttrice, affermando: “Fossi in te domanderei a Joe, perché è alquanto perplesso”.

A quel punto è arrivata la pronta replica di Vladimir Luxuria, che ha risposto dichiarando: “Tesoro decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire”. Questo scambio di battute ha ovviamente attirato l’attenzione del web e sui social si è molto parlato di quanto accaduto.

Naturalmente però, come si può facilmente intuire, tra Vladimir ed Elenoire non c’è alcun tipo di tensione e si è semplicemente trattato di un momento ironico. Luxuria intanto sta anche conquistando il pubblico con la sua conduzione fresca e leggera e senza dubbio anche nel corso delle prossime puntate non deluderà le aspettative.