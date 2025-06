A Belve, Guè sfata i pregiudizi sull’uso di droghe e sostanze stupefacenti nel mondo del rap e punta il dito verso cantanti famosi della musica leggera italiana.

Guè sfata i pregiudizi sulle droghe nel rap e punta il dito verso altri cantanti famosi

Ospite della puntata di questa sera di Belve, il rapper Guè ha affrontato uno dei temi più discussi e controversi legati al mondo dell’hip hop: il rapporto tra i rapper e la droga. Ma, con la schiettezza che lo contraddistingue, ha ribaltato il punto di vista, puntando il dito altrove.

Una dichiarazione che ha spiazzato, rompendo un tabù radicato nell’immaginario collettivo, secondo cui solo la scena rap sarebbe legata a eccessi, dipendenze e vita sregolata. Nell’intervista Guè non ha fatto nomi, evitando di scendere in dettagli, ma chiarendo che sono molti gli artisti estranei al mondo del rap che, secondo le sue parole, fanno uso di sostanze stupefacenti.

“Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper sul consumo smodato di droga. Io ho provato tutto, tranne alcune cose. Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita.”

Parlando con Francesca Fagnani, Guè non si è risparmiato nemmeno su Fedez, parlando senza compromessi della distanza che li separa. Il rapper infatti ha chiarito che non condivide il modo in cui il collega si approccia alla notorietà e al gossip.

Questo quanto affermato da Guè nel corso dell’intervista a Belve, in onda durante la puntata finale del 3 giugno 2025.