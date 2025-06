Questa sera al gioco dei pacchi troviamo Valerio dall’Umbria con il pacco numero 7. Siete pronti a scoprire che cos’è successo nella puntata del 3 giugno 2025 e quanto ha vinto? Vediamo com’è andata la sua partita.

Quanto hanno vinto ai pacchi stasera?

Il concorrente di questa sera è l’insegnante umbro Valerio, il quale ha scelto il pacco numero 7. Ad accompagnarlo in questa avventura il fratello Francesco e dopo una breve presentazione il gioco è potuto cominciare ufficialmente.

Il primo pacco aperto ha dato la possibilità di eliminare 1 euro per poi proseguire con una batosta da 300.000 euro! Il giocatore è andato avanti chiamando un altro numero trovando 100 euro, mentre gli altri tre ‘tiri’ hanno eliminato 200 euro, 10mila euro e 15mila euro.

Ed ecco arrivare la prima telefonata del Dottore che ha offerto 26mila euro (ovvero mille euro per ogni puntata passata da Valerio all’interno della trasmissione). Tuttavia, anche se gli hanno fatto gola ha deciso di rifiutare e proseguire con tre pacchi a chiamare.

Valerio di Affari Tuoi, nella puntata del 3 giugno 2025 quanto ha vinto? Per saperlo dobbiamo capire tutte le cifre perse e quelle seguenti alla chiamata del Dottore sono state 75mila euro, 5mila euro e 20mila. Il Dottore dunque propone un cambio che però non viene quasi nemmeno considerato dal giocatore in questione.

Quanto ha vinto Valerio stasera?

Prima capire quanto ha vinto Valerio ad Affari Tuoi il 3 giugno 2025 proseguiamo con i pacchi chiamati e le cifre andate perdute. Con i tre ‘tiri’ successivi individua 100mila euro, il salame e 500 euro.

Dopo un pacco ‘rosso’ e due ‘blu’ il Dottore torna all’attacco e propone un tiro oppure la possibilità di accettare di nuovo 26mila euro, ma Valerio vuole giocare fino in fondo e rifiuta. Cosa succederà per il resto della partita?

Viene chiamata la Valle d’Aosta la cui scatola contiene solamente 50 euro e il concorrente può tirare un sospiro di sollievo insieme a suo fratello. La partita è agli sgoccioli, il cambio viene negato e sfortunatamente perde 200mila euro chiamando l’Abruzzo.

Il Dottore arriva con una nuova proposta da 10mila euro ma, su consiglio del fratello, va avanti. I prossimi tre tiri fanno evaporare la possibilità di vincere 0 euro, Gennarino e 30mila euro. Quanto vince Valerio ad Affari Tuoi stasera?

Il Dottore fa l’ultima offerta di cambio e il concorrente accetta prendendo il numero 14. Si toglie il pensiero chiamando direttamente il numero 7 scoprendo di avere sempre avuto tra le mani solo 20 euro.

Restano in ballo 10 euro e 50mila euro e l’ultimo pacco viene chiamato subito dopo la telefonata del Dottore. Quest’ultimo offre 20mila euro ma prima Valerio dovrà pescare a caso tra due carte “offerta” e “cambio”, rivelando però quest’ultima.

La cifra proposta sfuma e il cambio viene rifiutato e alla fine scoprono di aver vinto 10 euro, Potete recuperare la puntata completa su RaiPlay.