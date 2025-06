A Belve Guè tra i tanti argomenti affrontati ha parlato anche di Fedez. A proposito del rapper non gli ha riservato complimenti e, senza filtri, ha detto cosa pensa di lui.

Guè parla di Fedez a Belve

Ospite della nuova puntata di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, Guè si è raccontato con il suo solito stile diretto e senza compromessi. Tra i temi toccati, anche il suo rapporto – o meglio, la distanza che vede – con un altro volto noto della scena musicale e mediatica italiana: Fedez.

“Fedez è una persona, un personaggio che fa un qualcosa che è completamente l’opposto del mio”, ha esordito Guè, quando la conduttrice gli ha chiesto un parere sul collega. Una frase che ha subito chiarito quanto i due artisti siano lontani non solo musicalmente, ma anche per approccio alla vita pubblica.

La Fagnani ha provato a smorzare, sottolineando come questa distanza tra rapper derivi semplicemente da scelte diverse, ma Guè ha rincarato la dose: “Sinceramente io devo vedere una persona continuamente nei gossip, che gli basta cadere dalla bicicletta per far parlare di sé, a me non piace…”.

Alla provocazione della conduttrice – “Ma non è una cosa che fate un po’ tutti?” – il rapper ha risposto con decisione: “Tutti cerchiamo il successo, dipende come lo fai. Non faccio soldi e successo per una relazione o per mia figlia in mano. Io faccio soldi e successo perché mi faccio un co così. Non vendo esclusive da accordo, dicendo cosa si deve dire. Non è questo. È un altro mestiere”.

Questa la presa di posizione di Guè come ripreso dall’anteprima dell’intervista, in onda durante la puntata del 3 giugno 2025.

Parole decise le sue, che tracciano una netta linea tra due modi diversi di vivere la notorietà e il successo: quello riservato e lavorativo di Guè, e quello mediatico e più esposto di Fedez. Ci sarà una replica di quest’ultimo alle esternazioni fatte dal collega?