1 Come sta Guenda Goria dopo l’operazione

In questo momento Guenda Goria si trova ricoverata in ospedale. La figlia di Amedeo Goria (prossimo concorrente del GF Vip 6) e Maria Teresa Ruta ha subito un’operazione, come leggeremo in seguito. Ma adesso come sta? A farlo sapere è stata la stessa Guenda sul suo profilo Instagram. Qui ha condiviso le foto post intervento e una lunga didascalia.

Foto Instagram – Guenda Goria

«Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di ENDOMETRIOSI. Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita!»

Ha scritto Guenda Goria, più sollevata rispetto ai giorni precedenti all’operazione. L’attrice ha realizzato anche una serie di storie, dove ha fatto sapere di stare meglio e di aver ricevuto la visita di sua mamma Maria Teresa Ruta (così come quella del fidanzato Mirko). Sebbene quest’ultima non sia potuta entrare nella sua stanza a causa delle regole anti-Covid, ha comunque voluto mostrare vicinanza a sua figlia e, come mostrato da Guenda, si è presentata comunque nella sala d’attesa.

Le parole di Guenda Goria dopo l'operazione pic.twitter.com/iFxD4x4YoL — disagiotv (@disagio_tv) September 7, 2021

Così Guenda Goria informato di stare molto meglio dopo l’intervento. Ora la convalescenza prima di ritornare al suo lavoro. L’ex gieffina ha ricevuto l’affetto anche di alcuni volti del mondo dello spettacolo: da Rosalinda Cannavò (che con lei ha vissuto l’esperienza del GF Vip) a Clizia Incorvaia, Giada De Blanck e Miriam Galanti.

Nei giorni scorsi, prima dell’operazione, Guenda ha voluto parlare ai fan dell’endometriosi, patologia di cui si parla troppo poco. Andiamo a rileggere le sue parole…