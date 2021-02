Qualche giorno fa a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 5 è stata nientemeno che Maria Teresa Ruta. L’eliminazione della conduttrice ha indignato non solo sua figlia Guenda Goria, che ha fatto un lungo sfogo in diretta, ma anche gran parte degli utenti sul web, che sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Successivamente la Ruta ha avuto modo di tornare in casa per avere un faccia a faccia con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, essendo rimasta delusa, così la Goria, dai loro comportamenti. I quattro però sembrerebbero essersi chiariti, e una volta terminato il reality si ritroveranno, essendo nata una bella amicizia.

Tuttavia alcuni fan di Tommaso Zorzi hanno insinuato che proprio Guenda Goria abbia cercato di influenzare i telespettatori, mettendoli contro lo stesso influencer e Stefania Orlando. A quel punto l’attrice è stata costretta ad intervenire su Twitter, dove ha sbottato facendo un lungo sfogo. Guenda ha naturalmente smentito le accuse, affermando di non vedere l’ora di riabbracciare Stefania e Tommaso e di averli nella sua vita. Queste le sue dichiarazioni:

“Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l‘ ho costruita negli anni con grande dedizione. Io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia è giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale. Per me vincere il GF non è mai stato un obiettivo. Credo che ciò che conta sia lasciare un segno alle persone a cui si vuole parlare, quelle stesse persone che potranno seguirti una volta terminata questa corsa frenetica”.