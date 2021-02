In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Maria Teresa Ruta. Come ricorderemo qualche giorno fa la mamma di Guenda Goria ha svelato al Grande Fratello Vip 5 di aver avuto anni fa un flirt con Francesco Baccini e proprio all’interno della casa ha raccontato i dettagli di questa breve frequentazione. Tuttavia ieri sera, nel corso della nuova diretta del reality, proprio il cantante ha avuto modo di avere un faccia a faccia con la Ruta, dando però una versione totalmente diversa dei fatti. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci siamo visti tre volte. Un giorno Maria Teresa mi invita a vedere un musical, dove c’era anche Guenda. Poi mi invita a cena da lei. Io credevo fosse ancora sposata con Amedeo Goria. Fu una cena normale. Poi ci siamo solo scambiati qualche messaggio, ma non c’era altro. Poi presento una canzone a Sanremo che non viene presa e rimango deluso. Un giorno lei mi invita a vedere Sanremo da lei. Mi ricordo che i figli vanno a dormire, io ero sul divano depresso. Lei mi ha coccolato, ma roba da ragazzi. A un certo punto si sente una porta sbattere e entra un signore. Lei era pietrificata da una parte, io spaventato dall’altra. Lui incavolato nero comincia a parlare con lei. Io vado a prendere il cappotto sperando di passare inosservato e in pochi secondi sono scappato via. Da allora non ci siamo sentiti mai più”.