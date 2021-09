1 La replica di Guenda Goria

In questi giorni sta facendo non poco discutere la vicinanza di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens, sua compagna di viaggio al Grande Fratello Vip. La modella, infatti, ha deciso di metterci un freno. In difesa del giornalista è intervenuta già sua figlia Guenda Goria. Lei ha sottolineato di non vederci nulla di male e che si sta rivelando una sorta di caccia alle streghe nei confronti di suo padre.

L’attrice quest’oggi però ha deciso di tornarne a parlare, specie dopo le prese di posizione da parte dei suoi ex coinquilini della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Enock Barwuah. I due nelle ultime ore hanno lanciato alcune stoccate riguardo a quanto successo. Parole che non sono piaciute a Guenda Goria. Lei non fa nomi, ma sembra chiaro che il riferimento sia a entrambi, in particolare al fratello di Mario Balotelli:

“Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di Casa! Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare brutte pagine. Certo che i riflettori fanno proprio male!”, ha scritto in generale, per poi entrare nello specifico:

” ‘Ma vaff****lo’, ‘Donna di m***a!’, ‘Donna di cosa’, ‘Stai zitta!’. Mi hai insultato ed offeso in modo indegno gridandomi le peggio cose. Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?”

Storie Instagram – Guenda Goria

Oltre a Instagram Guenda Goria (così come il suo fidanzato Mirko Gancitano) è intervenuta a RTL 102.5 e ha rilasciato alcune dichiarazioni nel programma di Francesco Fredella: “Innanzitutto voglio dire che tanti ex concorrenti attaccano, probabilmente perché non sono protagonisti di questa edizione e quindi vogliono tornare ad esserlo. Perché in realtà c’è poca carne al fuoco per poter parlare. Io parlo perché sono chiamata in causa e c’è mio padre, altrimenti sarei stata zitta e non avrei attaccato parenti di altri concorrenti. Ma è una differenza di stile. Comunque mio padre è attaccato in maniera eccessiva dall’inizio del programma. Viene insultato, io vengo insultata in tutti i modi…”, queste le parole di Guenda Goria, come potete vedere nel video sottostante…

Le parole di Guenda Goria in replica alle recenti critiche pic.twitter.com/JtdCn6UK76 — disagiotv (@disagio_tv) September 21, 2021

Questa quindi la presa di posizione da parte di Guenda Goria. Ma cosa hanno detto Tommaso Zorzi e Enock Barwuah riguardo questa vicenda? Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni…