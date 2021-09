Ainett Stephens mette un freno ad Amedeo Goria

Iniziano a smuoversi le prime dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Al momento ancora nessuna vera e propria lite o spaccatura all’interno del gruppo, ma comunque qualche confronto. Uno di questi si è verificato nel corso della giornata odierna e ha visto protagonista Ainett Stephens e Amedeo Goria.

Fin dall’ingresso in casa Amedeo si è avvicinato alla bella modella, facendo discutere non poco gli utenti del web. Una vicinanza che hanno notato anche gli inquilini. Mentre alcuni l’hanno presa per gioco, c’è chi come Manila Nazzaro ha tentato più volte di far notare a Goria che questo suo atteggiamento avrebbe potuto infastidire, a lungo andare, Ainett Stephens.

Oggi mentre tutti si trovavano in giardino, a un certo punto, Amedeo Goria ha chiesto dove fosse Ainett: “Ma la panterona dov’è andata?”. Nessuno ha risposto alla sua domanda, se non Aldo Montano che ha replicato con un: “Eh la panterona ha detto basta”. Così Manila Nazzaro si è sentita in dovere di intervenire e prendere le parti della Stephens: “La panterona ha detto che sei eccessivo”. Amedeo Goria ha provato a giustificarsi, ma la conduttrice l’ha interrotto nuovamente: “Ma tu non puoi prendere iniziative così. Ma chi ti ha detto che aveva freddo?”.

AIUTO MANILA VS AMEDEO IO LA AMO ALFONSO LEI È LA MIA VITA #GFVIP pic.twitter.com/f8su7axu4i — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 19, 2021

Ovviamente non è finita qui. Dopo il rimprovero di Manila Nazzaro, Ainett Stephens ha cercato un confronto con Amedeo Goria: “Si vede che sei una brava persona. Questo gioco così tra noi è nato così e va bene. Ci sto al gioco, hai visto no? L’unica cosa che voglio è evitare fraintendimenti. Sai che dormiamo insieme e quando stiamo insieme no mani di qua e di là”. Il giornalista ha chiesto: “Neanche la schiena? Io sono uno molto passionale”. E lei ha risposto con un secco: “No. Anche ieri mentre andavamo in camera per poco non mi baci. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Diamoci una calmata”.

“Ma cosa sta facendo di male Amedeo? State esagerando”

Alcuni dei commenti che mi sono arrivati in questi giorni.



Beh, ecco a voi Ainett che gli chiede gentilmente di placarsi. pic.twitter.com/EIo1EJ7C3L — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 19, 2021

