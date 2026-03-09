Dopo l’annuncio del cast del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi rompe il silenzio con una diretta social.

Le parole di Guendalina Tavassi

Ieri sera, a sorpresa, i canali ufficiali del Grande Fratello Vip hanno annunciato finalmente il cast di concorrenti che a partire dal 17 marzo varcherà la porta rossa. Tuttavia in molti si sono stupiti nel non leggere il nome di Guendalina Tavassi, data per certa nelle ultime settimane. Secondo le voci di corridoio infatti l’ex gieffina avrebbe dovuto prendere parte nuovamente al reality show e già in molti stavano sognando di rivederla in casa.

L’influencer tuttavia non farà parte del cast del GF Vip e così sui social non è tardato ad arrivare il disappunto dei fan. A seguito dell’annuncio dei concorrenti però Guendalina Tavassi ha deciso di intervenire e di rompere il silenzio per la prima volta. Nel corso di una diretta sui social, l’ex gieffina ha commentato la sua esclusione dal programma e in merito ha affermato:

«Vincerò io? Ma ragazzi non ci sono, come vinco se non ci sono. Non lo capiscono. Sanno del mio potenziale. O meglio, non del mio potenziale perché non sono nessuno, però so benissimo che all’interno del GF se ci sono io ci si diverte, perché poi questo trash piace a tutti. Il litigio fa gola e si sa che io rompo le scatole parecchio. Però io non ho fatto il provino per questo GF. Mi sarebbe piaciuto perché c’è Ilary. La mia Isola con lei è stata una bellissima edizione».

Nessun ritorno al GF per Guendalina

A quel punto, rispondendo ai fan che le hanno chiesto di fare il possibile per entrare nella casa del GF Vip, Guendalina Tavassi ha risposto aggiungendo:

«Mi fate ridere quando mi dite che dovrei andare. Ma non è che decido io. Non funziona così. O ti chiamano o devi chiedere e devi rompere le scatole, ma non sono il tipo di persona che fa queste cose. Però sarebbe stato bello».

LEGGI ANCHE: Serena Brancale sogna di diventare mamma, la confessione a Verissimo

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.