Ospite a Verissimo, Serena Brancale ha confessato di avere un sogno nel cassetto: quello di diventare mamma.

Le parole di Serena Brancale

Sono settimane importanti, queste, per Serena Brancale. L’artista pugliese solo pochi giorni fa è salita sul palco del Festival di Sanremo 2026 e nel corso della kermesse ha presentato il brano inedito Qui con me, dedicato alla madre scomparsa. La canzone ha conquistato fin dal primo ascolto il pubblico e sta già scalando le classifiche. Nel mentre, come se non bastasse, la cantante ha anche annunciato il suo nuovo album di inediti, Sacro, che vedrà la luce il 10 aprile.

Ieri intanto Serena Brancale è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin si è raccontata a cuore aperto. Oltre a parlare di Sanremo e di sua madre, la cantante ha anche fatto una confessione inaspettata, che ha spiazzato il pubblico. L’artista pugliese ha infatti ammesso di sognare di diventare mamma per la prima volta e in merito, visibilmente emozionata, ha dichiarato:

«Se sogno di diventare mamma? A me piacerebbe, mi è venuto il desiderio grazie ad Alessandra Amoroso. Durante Serenata lei era sempre più bella, con questo pancione, questa pelle, questi occhi, felice, bellissima, mi ha fatto venire voglia. Se l’ho detto al mio fidanzato? Sì. A lui piacerebbe. Dobbiamo capire come fare perché siamo pieni di cose belle da fare».

L’esperienza sanremese e il lutto della madre

A Verissimo, Serena Brancale ha anche parlato dell’esperienza a Sanremo 2026 e del lutto della madre. A riguardo la cantante ha affermato;

«A Sanremo ho affrontato il lutto di mia mamma. Mia mamma è sempre con me, in tutto ciò che faccio. La ricordo con intensità. Quando mi sono provata il suo vestito nero è stato estremamente emozionante. Ero vestita del suo odore, della sua essenza. Mia madre era una cantante, un’artista e voleva il meglio per i propri figli. Se n’è andata via improvvisamente. Ricordo la chiamata di mia sorella che ha scombussolato la mia vita. A Sanremo volevo raccontare lei tramite la musica».

LEGGI ANCHE: Rivelato il cast di Canzonissima (e ci sono anche Big di Sanremo 2026)

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.