Nella giornata di domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente uniti in matrimonio. Grande assente alle nozze però è stato Stefano De Martino, ex cognato della sorella di Belen.

Stefano De Martino non partecipa alle nozze di Cecilia Rodriguez

Sono ormai anni che Stefano De Martino è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Da settimane intanto si mormora che la Rai abbia deciso di puntare proprio sul conduttore per la prossima stagione televisiva. Secondo le indiscrezioni infatti l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi potrebbe sostituire Amadeus ad Affari Tuoi, prendendo così in mano le redini del celebre e fortunato programma del primo canale.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità da parte dei vertici della rete pubblica, al momento De Martino sembrerebbe essere l’unico candidato e solo nei giorni a venire sapremo quale sarà il suo destino. Nel frattempo in queste ore qualcosa ha riportato l’ex ballerino al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Sappiamo tutti che nella giornata di domenica 30 giugno si sono celebrate le tanto attese nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il grande giorno della coppia è stato ovviamente testimoniato sui social e a prendere parte al matrimonio sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo. Tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio. Grande assenze alle nozze di Cecilia e Ignazio infatti è stato proprio Stefano De Martino, ex cognato della Rodriguez. Stando a quanto rivela Deianira Marzano, il conduttore non sarebbe stato invitato al matrimonio, non essendoci rapporti sereni con la sorella di Belen.

Tuttavia non sappiamo cosa sia accaduto tra i due e di conseguenza i rumor vanno presi con le pinze. Nel mentre Stefano si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e al conduttore partenopeo dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.