L’hantavirus è mortale nelle forme più gravi, ma si può guarire con cure tempestive: cosa sapere e come si trasmette.

L’hantavirus è mortale in alcune sue forme più gravi, soprattutto quando evolve rapidamente in insufficienza respiratoria o renale. Per questo è importante capire come si trasmette, in particolare attraverso il contatto con roditori infetti o l’inalazione di particelle contaminate presenti nell’ambiente. Allo stesso tempo, ci si interroga su come si guarisce, dato che la sopravvivenza dipende soprattutto dalla rapidità della diagnosi e dalle cure di supporto disponibili, in assenza di vaccini o terapie specifiche.

Allarme Hantavirus: origine del focolaio, biologia del virus e meccanismi di infezione

Il 2 maggio 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un cluster di infezioni respiratorie acute a bordo della nave da crociera MV Hondius, successivamente ricondotte a hantavirus. L’evento ha attirato attenzione internazionale per la presenza simultanea di casi confermati, sospetti e decessi in un ambiente chiuso e altamente condiviso come quello di una nave. Le indagini epidemiologiche hanno suggerito una possibile introduzione del virus tramite passeggeri esposti in Sud America, area endemica per alcuni ceppi, in particolare il virus Andes. Da lì, le condizioni di promiscuità a bordo potrebbero aver favorito la diffusione secondaria. Tuttavia, la trasmissione tra persone resta un’ipotesi limitata e non il meccanismo principale.

Gli hantavirus sono virus a RNA segmentato della famiglia Hantaviridae, adattati ai roditori, nei quali l’infezione è generalmente asintomatica ma persistente. Ogni specie virale è associata a un ospite specifico, come topi selvatici o arvicole, che eliminano il virus tramite escrezioni. L’infezione umana avviene per via inalatoria. Una volta entrato nell’organismo, il virus ha un tropismo per le cellule endoteliali dei vasi sanguigni. Questo spiega la caratteristica principale della malattia: un aumento della permeabilità vascolare. Il danno non deriva tanto dalla distruzione diretta dei tessuti, quanto da una risposta immunitaria eccessiva che altera la funzione dei capillari. In molti casi si osserva una sorta di “tempesta citochinica”, con rilascio massivo di mediatori infiammatori che contribuiscono a edema polmonare nella forma HCPS e a danno microvascolare nei reni nella HFRS.

Hantavirus: diagnosi, gestione clinica e prevenzione avanzata

La diagnosi richiede un approccio combinato: anamnesi epidemiologica (esposizione a roditori o aree endemiche), test sierologici per anticorpi specifici e RT-PCR per rilevare il materiale genetico virale nelle fasi precoci. La difficoltà principale è distinguere l’infezione da altre patologie respiratorie acute simili.

Non esistono antivirali specifici né vaccini approvati. Il trattamento rimane di supporto intensivo, con gestione dell’insufficienza respiratoria, del collasso circolatorio e delle complicanze renali. In alcuni casi selezionati di HFRS è stata sperimentata la ribavirina, con efficacia variabile e limitata alle fasi iniziali.

Dal punto di vista preventivo, il controllo dei topi resta la misura più efficace: sigillatura degli edifici, gestione dei rifiuti e riduzione degli ambienti favorevoli alla nidificazione. Anche la decontaminazione ambientale è cruciale: i materiali contaminati non devono essere manipolati a secco per evitare aerosolizzazione delle particelle virali. L’OMS sottolinea che il rischio globale rimane basso e che “Gli sforzi di sensibilizzazione in materia di salute pubblica dovrebbero concentrarsi sul miglioramento della diagnosi precoce, sulla garanzia di un trattamento tempestivo e sulla riduzione dei rischi di esposizione”.

L’Hantavirus è mortale? Come si trasmette, si guarisce?

Il periodo di incubazione varia in genere tra 7 e 28 giorni, ma può arrivare fino a 8 settimane. La fase iniziale è aspecifica: febbre, dolori muscolari intensi, mal di testa e disturbi gastrointestinali. Questa fase può facilmente essere confusa con infezioni virali comuni, ritardando la diagnosi. Nella sindrome polmonare (HCPS), dopo una breve fase prodromica, si passa rapidamente alla fase cardiopolmonare: tosse secca, dispnea severa e rapido accumulo di liquidi nei polmoni. In questa fase la mortalità può raggiungere il 30–50%, soprattutto nei ceppi più aggressivi come il virus Andes. Il decesso avviene spesso per insufficienza respiratoria acuta e shock cardiogeno.

Nella febbre emorragica con sindrome renale (HFRS), il decorso è più graduale: dopo la fase febbrile compaiono alterazioni della coagulazione, ipotensione e insufficienza renale. La mortalità è generalmente più bassa ma variabile in base al ceppo virale.

La guarigione è possibile e si basa sulla capacità del sistema cardiovascolare e renale di recuperare dopo la fase critica. Nei pazienti sopravvissuti, la funzione polmonare e renale tende a normalizzarsi, anche se la convalescenza può richiedere settimane o mesi. Nei casi gravi, il supporto intensivo (ventilazione meccanica, ossigenazione extracorporea, dialisi) è determinante per la sopravvivenza.