La sindrome di Tourette è un disturbo neurologico ancora oggi poco conosciuto e spesso frainteso. Attraverso la sua testimonianza, Billie Eilish ha scelto di raccontare le difficoltà quotidiane legate ai tic e alla loro gestione, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su una condizione che coinvolge milioni di persone nel mondo.

La sindrome di Tourette: una malattia ancora poco compresa

Nel corso dell’intervista al podcast Good Hang with Amy Poehler, Billie Eilish ha evidenziato anche quanto la sindrome di Tourette sia ancora oggi circondata da incomprensioni e stereotipi. Quando i tic diventano più evidenti, molte persone reagiscono con imbarazzo o preoccupazione, senza capire che per chi convive con questa condizione quei movimenti rappresentano la normalità. “Le persone non capiscono cosa sia la sindrome di Tourette“, ha dichiarato l’artista, raccontando che persino durante il podcast le sue ginocchia e i suoi gomiti continuavano a muoversi sotto il tavolo.

La sindrome di Tourette è un disturbo neuropsichiatrico caratterizzato dalla presenza di tic motori e vocali involontari, improvvisi e ripetitivi. I sintomi possono essere semplici, come sbattere le palpebre o schiarirsi la voce, oppure più complessi, coinvolgendo movimenti articolati e vocalizzazioni. Le cause non sono ancora del tutto note, anche se gli studiosi ritengono che il disturbo sia legato al funzionamento di alcune aree cerebrali coinvolte nel controllo dei movimenti. Molti pazienti riescono a reprimere temporaneamente i tic, specialmente in contesti sociali, ma questo controllo richiede un’enorme quantità di energia e spesso provoca un effetto di rilascio successivo, con sintomi ancora più intensi.

Cinema e televisione hanno spesso contribuito a diffondere una rappresentazione distorta della Tourette, associandola quasi esclusivamente alla coprolalia, cioè l’emissione involontaria di parolacce. In realtà questa manifestazione riguarda solo una piccola percentuale dei casi. Più frequentemente i tic si presentano sotto forma di suoni, schiocchi, spasmi o ripetizioni involontarie di parole e gesti.

Billie Eilish e la sindrome di Tourette: “Il mio corpo esplode”

Billie Eilish ha raccontato ancora una volta la sua esperienza con la sindrome di Tourette, disturbo neurologico diagnosticatole quando aveva appena undici anni. La cantante americana, ospite del podcast Good Hang with Amy Poehler, ha spiegato quanto possa essere difficile affrontare ogni giorno i tic motori e vocali che caratterizzano questa condizione. Pur essendo ormai abituata a convivere con il disturbo, l’artista ha definito la situazione spesso «frustrante», soprattutto durante le apparizioni pubbliche o le interviste, momenti nei quali cerca continuamente di controllare i movimenti involontari.

Per riuscire a limitare i tic davanti agli altri, Billie ricorre alla cosiddetta “soppressione”, una tecnica che richiede uno sforzo fisico e mentale molto intenso. Ha raccontato di mantenere costantemente in tensione muscoli di collo, testa e braccia pur di trattenersi: “Quando sono con qualcuno, ad esempio per un’intervista, faccio di tutto per trattenermi. Ma appena esco dalla stanza i tic mi scoppiano tutti insieme“. La cantante ha inoltre descritto i tic vocali come un impulso incontrollabile, spiegando che è “come se fossi costretta a esprimere ad alta voce, attraverso la bocca, tutti i pensieri intrusivi“. Dietro ogni apparizione pubblica, dunque, si nasconde un lavoro silenzioso e logorante che il pubblico spesso non percepisce.

Le testimonianze dei personaggi famosi e l’importanza della sensibilizzazione sulla sindrome di Tourette

Billie Eilish aveva già parlato pubblicamente della sindrome di Tourette nel 2019, spiegando di aver evitato per anni l’argomento perché non voleva essere identificata soltanto come “l’artista con la sindrome di Tourette”. Successivamente, durante un’intervista con David Letterman nel 2022, aveva raccontato quanto fosse doloroso vedere le persone ridere dei suoi tic: “Le persone spesso reagiscono ai miei tic ridendo perché pensano che io stia cercando di essere divertente. E io rimango sempre profondamente offesa“.

Negli ultimi anni anche altri personaggi noti hanno deciso di condividere pubblicamente la propria esperienza con questa condizione. Il cantante Robbie Williams ha ammesso che la sindrome di Tourette rende per lui molto difficile affrontare i concerti dal vivo, mentre Lewis Capaldi nel 2023 fu costretto a interrompere temporaneamente la carriera dopo che i tic gli impedirono di completare un’esibizione al festival di Glastonbury.

Anche l’attore italiano Alessandro Borghi ha raccontato di convivere con il disturbo, spiegando che la diagnosi lo ha aiutato a comprendere finalmente l’origine dei suoi spasmi involontari.

Le testimonianze di artisti così conosciuti contribuiscono a rendere più visibile una realtà spesso ignorata o banalizzata. Parlare apertamente della sindrome di Tourette significa combattere i pregiudizi e aiutare chi ne soffre a sentirsi compreso. Con le sue parole, Billie Eilish non cerca compassione, ma consapevolezza: vuole mostrare quanto possa essere impegnativo affrontare la quotidianità con una condizione invisibile agli occhi degli altri, ma costantemente presente nella vita di chi la vive.