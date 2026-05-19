I produttori della serie HBO di Harry Potter hanno annunciato il recast di uno dei ruoli principali. Una delle protagoniste, nella seconda stagione, cambierà ufficialmente volto.

Harry Potter, HBO annuncia recast di una delle protagoniste

Nella seconda stagione della serie HBO dedicata alla storia di Harry Potter, una delle protagoniste cambierà volto. I produttori della serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling ha annunciato il cambiamento all’interno del cast. Gracie Cochrane ha rinunciato a interpretare il ruolo di Ginny Weasley, la sorella del protagonista Ron. Sono passati pochi mesi dall’annuncio del rinnovo dello show per una seconda stagione ed è stato commentato anche l’addio della giovane attrice. “Sosteniamo la decisione di Gracie Cochrane e della sua famiglia di non ritornare per la prossima stagione della serie di Harry Potter, e siamo grati per il lavoro compiuto nella prima stagione dello show. Auguriamo a Gracie e alla sua famiglia il meglio” ha dichiarato HBO.

Gracie Cochrane e la sua famiglia, hanno annunciato la loro decisione durante la fine delle riprese della prima stagione. “A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di abbandonare il ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di Harry Potter dopo la prima stagione” è stato l’annuncio ufficiale in un comunicato in cui è stato precisato che la sua esperienza nel mondo di Harry Potter è stata meravigliosa e che sono molto grati a Lucy Bevan e alla produzione per questa esperienza indimenticabile.

Serie HBO di Harry Potter: chi sono i protagonisti

Oltre Gracie Cochrane, che interpretava il ruolo di Ginny Weasley, ci sono molti altri attori che hanno partecipato alla serie. Il nuovo Harry Potter è Dominic McLaughlin e al suo fianco ci sono Ron Weasley, interpretato da Alastair Stout, e Hermione Granger, interpretata da Arabella Stanton. Per quanto riguarda i più giovani, troviamo Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland in quello di George Weasley, Ruari Spooner in quello di Percy Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Per quanto riguarda gli insegnanti di Hogwart troviamo John Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo della professoressa Minerva McGrannitt, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid e Papaa Essiedu nel ruolo del professor Severus Piton.

Un cast scelto con grande cura dal parte della produzione di HBO, che ha voluto riprodurre Harry Potter e la pietra filosofale nel modo più accurato e possibile, rispettando sia il libro che il film di grande successo.