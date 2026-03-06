L’attore romano Christian De Sica commuove il web con un messaggio d’addio per la scomparsa della cagnolina

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Christian De Sica in un momento di profonda tristezza personale. L’attore, amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e il suo talento, ha condiviso con i propri follower una notizia dolorosa riguardante la sua sfera privata. Attraverso i social, De Sica ha voluto rendere omaggio alla sua fedele compagna di vita, la cagnolina Meri, che lo ha lasciato nelle scorse ore. Lo scatto pubblicato la ritrae in un momento di quotidiana dolcezza, un’immagine che parla di un legame sincero e profondo.

Un dolore condiviso in famiglia e dai fan

Le parole scelte da Christian sono brevi ma cariche di significato, un “buon viaggio” che testimonia quanto il posto occupato dagli animali domestici sia centrale nel cuore della sua famiglia. Al cordoglio si è unita immediatamente anche la figlia Maria Rosa, che ha voluto sottolineare l’appartenenza comune della piccola Meri al nucleo familiare. Questo evento riaccende i riflettori sulla sensibilità dell’artista, da sempre grande sostenitore degli amici a quattro zampe e orgoglioso di mostrare i momenti vissuti insieme a loro.

Il legame indissolubile tra De Sica e i suoi cani

Purtroppo per il regista e attore non si tratta della prima perdita recente. Solo nel 2024 aveva dovuto affrontare la scomparsa di Jumbo, un altro dei suoi amati compagni. De Sica ha sempre dimostrato come la presenza di un animale possa arricchire la quotidianità, abbattendo pregiudizi sulla stazza o sulla razza. Il vuoto lasciato da Meri conferma ancora una volta quanto il dolore per la perdita di un animale sia un sentimento universale, capace di unire il grande pubblico e i personaggi più celebri in un abbraccio di solidarietà.

