1 Harry Styles ha sputato addosso a Chris Pine?

Cosa sta succedendo tra i membri del cast di “Don’t Worry Darling“? Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh, Gemma Chan e Chris Pine sono tutti presenti al Festival del cinema di Venezia per presentare il loro ultimo lavoro. Ieri si è tenuta la conferenza stampa all’interno della quale il cantante si è mostrato molto simpatico e divertente. In seguito, durante la prima della pellicola, si è anche scambiato un bacio amichevole sulle labbra con il collega Nick Kroll. Ma sembra ci siano stati molti problemi nel dietro le quinte del film, secondo quanto riportano le indiscrezioni.

QUI potete trovare il riassunto di tutto ciò che sarebbe accaduto. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni. Nessuno sa come stiano davvero le cose. Fatto sta che, sempre ieri sera, pare che Harry abbia sputato addosso a Chris Pine. O almeno così lascerebbe intendere un video che è diventato virale in queste ultime ore. Qui sotto, infatti, possiamo vedere il cantante che va a sedersi accanto a Chris. Poco prima, però, si china e dalla bocca sembra proprio partirgli uno sputo intenzionale. A questo punto Pine guarda in basso, senza smettere di sorridere e applaudire.

someone needs to begin a full fledged investigation into what happened on that don’t worry darling set… wdym harry styles spitting on chris pine on NATIONAL TELEVISION? pic.twitter.com/jpow9JT8pk — ceo of kory (@korysverse) September 6, 2022

Nessuno sa cosa sia successo davvero tra loro due. Nelle versioni della storia raccontate fino ad oggi non si parla quasi mai di interazioni tra loro due. Forse, e queste sono solo ipotesi, Chris si è sentito messo da parte a Venezia 79 perché tutti molto più concentrati su Harry Styles e i rumor sul suo conto. Tutto ciò potrebbe averli portati a un litigio. Oppure a Pine non è andata a genio l’idea di far sostituire Shia LaBeouf. C’è anche chi sostiene che Harry abbia solo detto “Pugh” e sia partito uno sputo. Probabilmente non sapremo mai il motivo. In queste ore però sta circolando un’altra versione del filmato in questione, in cui vediamo Harry, subito dopo il presunto sputo, parlare proprio con Chris, segno dunque che tra i due non ci sarebbero tensioni.

Credo fosse molto teso e sia un piccolo sbuffo, ma qui puoi vedere che non è così e in più ci parla tranquillamente con Chris https://t.co/BuPSUrEzxo — Fool not comfortable (@farcelamai) September 6, 2022

Le notizie non finiscono qui…