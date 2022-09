1 Harry Styles bacia Nick Kroll a Venezia 79

Come abbiamo visto, ieri Harry Styles è arrivato in Italia per presenziare alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. All’interno della manifestazione, infatti, è stato presentato il suo nuovo film “Don’t Worry Darling“. Nel lungometraggio troviamo anche Florence Pugh, Olivia Wilde (che dirige la pellicola), Chris Pine, Emma Chan e Nick Kroll, tra gli altri. Già in conferenza stampa il cantante si era mostrato particolarmente divertente. Grazie a una serie di modi di fare bizzarri e le sue facce buffe aveva fatto ridere tutta la sala e il web.

Harry Styles ha proprio detto piuttosto mi ridate del queerbater ma col cazzo che bacio sta qui. pic.twitter.com/C8uZYQjfcC — let me adore h&l²⁸🍓 (@advorelou) September 5, 2022

Qualcosa è successo dopo la proiezione del film in sala. Una foto testimonia un bacio sulle labbra che Harry Styles ha dato al collega Nick Kroll (QUI per la foto). Se in tanti hanno applaudito questo gesto, alcuni hanno anche storto il naso. Tutto ciò perché da ormai qualche tempo Harry è accusato di fare queerbating, ovvero abbia adottato un look queer solamente per profitto e senza etichettare se stesso come parte della comunità LGBTQI+. Lui stesso, però, aveva risposto a queste critiche:

A volte le persone dicono: “In pubblico sei stato solo con donne” e non credo di essere stato pubblicamente con qualcuno. Se mi fanno una foto con una persona non vuol dire che sto scegliendo di aprire la mia relazione agli occhi di tutti o altro. Non ho mai parlato della mia vita al di fuori del lavoro. E questa la trovo una cosa molto benefica.

