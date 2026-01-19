Morto all’età di 61 anni il padre di Stefano De Martino

Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico

Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino. Il 19 gennaio, infatti, è venuto a mancare Enrico De Martino, padre del noto conduttore e ballerino, all’età di 61 anni.

A darne notizia è Fanpage.it, che ha riportato per primo la notizia.

Il sito ha fatto sapere che Enrico De Martino, da tempo in condizioni di salute precarie, è venuto a mancare nella giornata di oggi.

Il legame profondo tra Stefano e Enrico De Martino

Il rapporto tra Stefano De Martino e il padre Enrico è sempre stato descritto come profondo, ma anche complesso. Come il conduttore ha raccontato in diverse occasioni, Enrico non è mai stato totalmente favorevole alla carriera di ballerino del figlio.

In una celebre intervista con Bruno Vespa, Stefano ha rivelato che suo padre inizialmente tentò di dissuaderlo dal perseguire la danza, convinto delle difficoltà del settore. “Non voleva farmi ballare”, aveva confessato Stefano, sottolineando il desiderio del padre di proteggerlo dalle sfide che il mondo della danza comporta.

In effetti, Enrico De Martino ha sempre avuto una visione realistica e preoccupata per la carriera del figlio, come aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente. Non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temi che non ce la farà a sopportare tutto questo”.

Il rapporto tra Stefano e suo padre

Nonostante le difficoltà iniziali, il legame tra padre e figlio è diventato sempre più forte, soprattutto dopo la nascita di Santiago, il figlio di Stefano. La paternità ha permesso a Stefano di comprendere meglio suo padre e di superare insieme le difficoltà del passato. Il conduttore ha spesso parlato di come la nascita del suo bambino abbia cambiato la sua visione della vita e del rapporto con Enrico.

Enrico De Martino: un ex ballerino e imprenditore

Enrico De Martino non è stato solo un padre affettuoso, ma anche un ex ballerino professionista.

Come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, Enrico aveva deciso di mettere fine alla sua carriera da ballerino a soli 25 anni, dopo aver appreso che sua moglie era in attesa di Stefano.

“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è incinta di Stefano”, ha spiegato Enrico. Da quel momento, la danza divenne un hobby e un ricordo, mentre la responsabilità di essere padre lo spinse ad avviare un’attività di ristorazione.

L’abbraccio di Novella 2000 a Stefano De Martino

Da parte della redazione di Novella2000.it, del direttore Roberto Alessi e di tutta la famiglia di Novella 2000, giunga un abbraccio sentito a Stefano De Martino e alla sua famiglia per il grave lutto che li ha colpiti. Enrico De Martino resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto, non solo per il suo legame con Stefano, ma anche per il suo ruolo di padre e uomo di grande valore.

