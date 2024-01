Heidi Baci è pronta a varcare di nuovo la porta rossa del Grande Fratello

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

Heidi Baci è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello in Italia e tra non molto, stando alle ultime indiscrezioni, sarà tra le protagoniste della versione albanese del reality.

Heidi Baci al GF in Albania

Come sappiamo molto bene il percorso di Heidi Baci dentro la casa del Grande Fratello è stato molto tortuoso. Dopo la corte senza freni di Massimiliano Varrese, infatti, il padre dell’ormai ex gieffina è intervenuto e lei ha deciso la notte stessa di abbandonare il reality. Dopo qualche tempo è tornata in TV per raccontare la sua verità. In seguito è anche tornata al GF per attaccare l’attore:

“Questo individuo è una persona molto confusa. Ti mancano i pezzi, credimi. Mi sono sentita manipolata. Io ho molta rabbia ma nei confronti di me stessa. Avrei dovuto capire alcuni atteggiamenti. Sentivo troppa oppressione da parte sua. Il mio errore è stato proteggere la sua figura”.

Fatto sta che l’uscita di Heidi Baci ha causato molto dispiacere e rabbia sul web. Sicuramente, secondo l’opinione di molti, sarebbe stata una concorrente perfetta e sarebbe potuta anche arrivare in finale. Tuttavia i fan della Baci saranno contenti di sapere che tra non molto potranno vederla di nuovo in televisione.

A quanto pare è stata rilasciata una lista con tutti i concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello in Albania e tra i molti volti compare anche quello di Heidi. Al momento, tuttavia, manca la sua stessa conferma ufficiale in quanto sui social non ha pubblicato nessuna notizia in merito. Dovremo quindi attendere che sia lei stessa a parlare.

Fatto sta che Heidi Baci ha una nuova possibilità di riscatto e siamo sicuri che tutti i suoi fan italiani la sosterranno anche in questa nuovissima avventura. Non ci resta che scoprire come se la caverà.