Su Instagram Helena Prestes ha fatto sapere che si è beccata un raffreddore. Ma può contare sul suo fidanzato Javier Martinez: “Ci sei stato in silenzio”.

Arriva la dedica di Helena Prestes

Si sa quando si sta male si è sempre alla ricerca di attenzioni e coccole dal proprio partner e a quanto pare Helena Prestes può ritenersi piuttosto fortunata. Sui suoi social ufficiali la seconda classificata del Grande Fratello ha pubblicato un post in cui ha confidato ai suoi fan che in questi giorni non è stata tanto bene a causa di un antipatico raffreddore.

Nonostante sia stata un po’ malaticcia, Helena Prestes però ha potuto godere della presenza del suo fidanzato Javier Martinez. Per questo ha deciso di pubblicare una tenera dedica a lui rivolta con tanto di tag:

“In questi ultimi quattro giorni, con il raffreddore che mi ha messa a pezzi, devo dire tu ci sei stato… e in silenzio e tanti gesti e pazienza mi stai dimostrando tutto il tuo amore”, ha scritto una romantica Helena Prestes.

Instagram stories – Helena Prestes

Nella storia diffusa sul web, la modella brasiliana era in accappatoio, così come il suo fidanzato Javier Martinez. E proprio lui lo vediamo infatti prendersi cura di lei, mentre le asciuga i capelli, probabilmente dopo un bagno caldo. Coccole che non guastano mai.

Il post di Helena Prestes ha ovviamente ha fatto impazzire il fandom di coppia, ma ha generato anche qualche battuta da parte di altri utenti, che non hanno mancato di scherzarci su.

Intanto secondo alcune segnalazioni sembrerebbe che Helena e Javier siano intenzionati ad andare a vivere insieme dopo l’avventura nella Casa del Grande Fratello. Da quando si sono avvicinati la coppia è sempre più affiatata, come mostrato anche a Verissimo la scorsa settimana.

La loro storia d’amore prosegue a gonfie vede e nelle scorse ore hanno raggiunto Recanati dove hanno non solo visitato la città, ma anche il museo dedicato a Giacomo Leopardi. Con una serie di Instagram stories la coppia ha aggiornato i fan.