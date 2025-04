Su TikTok un hater ha provocato Martina De Ioannon sotto il suo ultimo post in cui si è mostrata con il fidanzato Ciro: “Il migliore è Gianmarco”. Lei è sbottata e ha risposto per le rime.

La replica di Martina De Ioannon

Discussa a Temptation Island, Martina De Ioannon ha fatto molto parlare di sé anche durante che dopo il trono a Uomini e Donne, quando ha proseguito la sua storia d’amore con Ciro Solimeno, lasciandosi alle spalle la conoscenza nel programma con Gianmarco Steri.

A lui ha sempre detto di volere molto bene e di seguire, insieme al suo attuale fidanzato, il suo percorso a Uomini e Donne in qualità di tronista. Entrambi anche in trasmissione hanno ammesso di fare il tifo per lui ed espresso le loro preferenze. In ogni caso sebbene tra le parti tutto proceda per il meglio e c’è un rapporto bellissimo, alcuni telespettatori hanno ancora da ridire.

Sui social, infatti, spesso e volentieri dei fan di Uomini e Donne non mancano occasione di attaccare lei e Ciro e fare riferimenti proprio a Gianmarco, come accaduto nell’ultimo post pubblicato da Martina De Ioannon su TikTok.

Sotto al post, dove i due appaiono più innamorati che mai, qualcuno non ha mancato occasione di scriverle: “Il migliore è Gianmarco”. Una frase che non è andata molto a genio a Martina De Ioannon, la quale non ha perso occasione di rispondere per le rime:

“Perché dovete creare una competizione che non esiste? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco. Per me è stato una persona importante, a cui voglio bene. E questo Ciro lo rispetta. Se pensate che facendo così create odio siete fuori strada”, ha chiuso.

La risposta di Martina de Ioannon su TikTok

Il pubblico dunque non manca occasione di punzecchiare Martina sulla sua passata conoscenza con Gianmarco, ma lei allo stesso tempo non si risparmia nel dire la sua e mettere a tacere gli attacchi e critiche ingiustificate.