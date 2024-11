Durante il confronto, Helena Prestes ha gelato Lorenzo Spolverato con una domanda. La modella brasiliana gli ha domandato, andando dritta al punto: “Hai usato il telefono?”, ha reazione di lui ha destato dei dubbi…

Helena Prestes inchioda Lorenzo

Il viaggio di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello è stato motivo di dibattito in Casa quando tutti gli altri l’hanno scoperto e hanno saputo della loro frequentazione. Molti concorrenti sono certi, da Helena Prestes a Maria Vittoria Minghetti, che i due gieffini abbiano avuto modo di vedere usare i telefoni e non solo. Perché secondo il medico estetico, la ballerina si sarebbe anche fatta la tinta!

Ma non solo, perché il tutto è continuato nel momento in cui Tommaso Franchi ha confidato a Maria Vittoria che Lorenzo avrebbe visto i suoi profili social. Le notizie ovviamente circolano velocemente e durante un confronto, Helena Prestes non ci ha pensato due volte a smuovere queste accuse proprio a Lorenzo.

A seguito della lontananza di questi giorni, hanno avuto modo di parlarsi. A un certo punto della conversazione Helena Prestes ha messo alle strette il coinquilino, domandandogli se fosse stato in bagno in aeroporto. Lui ha affermato di sì. Ed è a quel punto che lei ha incalzato: “Senti ma è vero che tu hai usato il cellulare? Dai, hai usato il telefono nel bagno dell’aeroporto…”.

La reazione di Lorenzo

Lorenzo, come si vede dal video, ha sbarrato gli occhi alla domanda di Helena Prestes. Non si aspettava un qualcosa di simile. In seguito lui ha detto: “Il telefono? In che senso? No, te lo giuro! Ma perché avrei dovuto usarlo? Poi l’Italia sa…. Lollo è per pochi, non è per tutti. Comunque posso uscire anche domani, perché è stata un’esperienza bellissima quella di andare in Spagna, vedere Madrid, che bello credimi”.

Le parole di Spolverato non hanno incantato troppo Helena Prestes, che ha continuato a portare avanti la sua teoria, secondo cui il concorrente avrebbe consultato i social. Secondo lei l’avrebbe fatto per sapere qualcosa in più sul loro conto e capire cosa pensa la gente o sapere delle cose:

“Anche perché tu sei il primo che ha detto che qui sta giocando. Mi hai detto che vuoi arrivare in finale e che ci tieni tantissimo a questo percorso che per te è anche lavoro”, ha ribattuto Helena Prestes.

Helena ha fattoa Lollo la domanda che si sta facendo tutti Twitter Reality: “… hai usato il cellulare?” Mi ha morire



Si Lollo ti stiamo credendo tutti#GrandeFratello pic.twitter.com/cI8xX8tGe6 — (@VittorioKrino) November 3, 2024

Per quanto sia severamente vietato dal regolamento l’utilizzo dei cellulari, la reazione di Lorenzo ha spiazzato parte del pubblico e la stessa Helena Prestes. Potrebbe anche essere però che abbia avuto questa reazione proprio perché le domande della modella sono state spiazzanti e piuttosto dirette!

Sul web intanto il pubblico si divide e il fatto continua a far discutere sia dentro che fuori la Casa!