In queste ore Helena Prestes e Javier Martinez sono stati beccati per le vie di Milano mentre comprano un test di gravidanza e in rete è impazzato il gossip: la modella brasiliana è incinta?

Helena Prestes potrebbe essere incinta

Chi ha seguito il Grande Fratello sa bene che quest’anno all’interno della casa più spiata d’Italia è nato l’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nonostante diversi alti e bassi, dopo la fine del reality show di Canale 5 la coppia ha iniziato a viversi con più serenità e in queste settimane i due si sono mostrati complici e innamorati. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato gli ex gieffini al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il settimanale Nuovo ha paparazzato Helena Prestes e Javier Martinez mentre entrano in una farmacia di Milano per comprare un test di gravidanza. Le immagini hanno fatto in breve il giro del web e in rete è così impazzato il gossip: la modella brasiliana è incinta? A rompere il silenzio è stata la stessa Helena, che alla rivista ha dichiarato:

“In questo momento non vi posso svelare niente. Certo, avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi il nostro sogno più grande, perché Javier la pensa come me. Ci sono parecchi cambiamenti in vista e tante cose da decidere. In questo periodo non stiamo davvero convivendo, anche se siamo sempre insieme, un po’ nel mio appartamento milanese e un po’ in quello di Javier a Macerata. Però stiamo pensando di trovare una casetta tutta nostra a Milano”.

Cosa accadrà dunque? Helena Prestes e Javier Martinez stanno per avere un figlio? Non resta che attendere per saperne di più in merito e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia.