In arrivo un remix per Espresso Macchiato: Tony Effe e Tommy Cash hanno annunciato poco fa questa nuova collaborazione.

Tony Effe e Tommy Cash escono col remix di Espresso Macchiato

Tony Effe e Tommy Cash hanno infiammato il web annunciando sui social l’uscita del remix di Espresso Macchiato, il controverso brano dell’artista estone con cui rappresenta il suo Paese all’Eurovision Song Contest 2025.

Il remix, intitolato semplicemente Espresso Macchiato Remix, sarà disponibile da mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. La collaborazione era nell’aria da qualche settimana, ormai.

Verso metà aprile, infatti, Tommy Cash aveva pubblicato un video su TikTok che lo ritraeva in studio di registrazione insieme a Tony Effe. I fan, sempre attenti ai dettagli, avevano subito ipotizzato l’arrivo di un featuring, ma nessuna conferma ufficiale era arrivata fino a oggi.

Tommy Cash e Tony Effe instagram

Il brano originale, Espresso Macchiato, ha creato non poche polemiche nel panorama musicale europeo. La sua estetica volutamente provocatoria, unita a un testo ironico e surreale, ha diviso pubblico e critica, soprattutto in Italia.

Nonostante ciò, Cash ha ottenuto un successo incredibile con quel brano ed è riuscito a guadagnarsi un posto tra i semifinalisti dell’Eurovision 2025, diventando uno dei protagonisti più discussi dell’edizione.

Ancora non sappiamo di preciso cosa potrebbe aver generato l’unione di due artisti così diversi, ma non dovremo aspettare molto per scoprirlo. Su TikTok, però, poco fa i due cantanti hanno pubblicato un nuovo video in cui possiamo sentire uno stralcio del brano:

In attesa dell’uscita del remix, cresce la curiosità sul risultato di questa insolita ma esplosiva collaborazione. Riusciranno insieme a moltiplicare il successo di Espresso Macchiato? La risposta, da stanotte.