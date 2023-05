NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Lo sfogo di Helena Prestes

Una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi 2023 è senza dubbio Helena Prestes. La modella infatti fin dal primo momento si è messa in gioco, e nel bene e nel male sta facendo discutere di sé. Pare infatti che la naufraga si sia trovata contro gran parte del gruppo e in questi giorni si è spesso scontrata con alcuni concorrenti. In queste ore come se non bastasse Helena ha avuto un vero e proprio crollo, ed è così scoppiata in lacrime. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il gruppo degli Hombres, dopo aver vinto la prova ricompensa, ha avuto la possibilità di mangiare alcune pizzette.

A quel punto Helena Prestes, che ha osservato da lontano i naufraghi mangiare, ha avuto un momento di debolezza, ed è così scoppiata a piangere. Ma non solo. La modella si è anche sfogata con gli autori, e ha così affermato:

“Ho fame. Non ce la faccio. Non voglio più…non mi interessa. Non ce la faccio più. Mi sento debole, senza forze. Sento che queste persone qua non mi conoscono. Mi hanno attaccata. Mi hanno giudicata, mi vogliono nominare. Mi sento completamente sola. Non posso essere me stessa. Per loro sto recitando, ma qui recitano solo loro”.

Helena ha un momento di debolezza e non si sente capita dai suoi compagni! ☹️ #Isola pic.twitter.com/j00aEevh7h — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2023

Nel mentre in queste ore Helena Prestes, che è stata consolata da Corinne Clory dopo il suo sfogo, nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una dolce sorpresa dal suo fidanzato Carlo Motta, che l’ha invitata a non mollare e ad andare avanti nel suo percorso. Queste le sue dichiarazioni: “Mi manca la tua pazzia, il tuo sorriso e non trovo parole per dire quanto mi manchi, anche se in realtà le ho trovate. Sei bellissima, stai facendo benissimo, resta sull’Isola. Continua a fare come fai”.