La mancata vittoria al Grande Fratello non ha tolto il sorriso a Helena Prestes, che si è detta comunque felicissima di questo traguardo.

Le parole di Helena Prestes

Si è chiusa ieri la lunghissima edizione del Grande Fratello che ha visto arrivare alla vittoria Jessica Morlacchi con il 52,13% di preferenze. Se la cantante si è detta euforica ed emozionata, non è stato molto diverso per Helena Prestes. La modella brasiliana sperava di trionfare, ma si è dovuta accontentare del secondo posto.

In ogni caso però Helena Prestes si è detta comunque felice per questo risultato e ai microfoni del Grande Fratello ha voluto rivolgere delle parole d’affetto per tutti coloro che l’hanno sostenuta. Un pensiero non è mancato anche per la vincitrice.

Prima di dedicarsi ai suoi affetti e tornare al mondo reale, Helena Prestes ha rilasciato alcune interviste e, come detto, ha rilasciato le sue primissime emozioni ai canali social del Grande Fratello. Dopo i malintesi avuti e il famoso lancio del bollitore, la modella è convinta di aver trovato un’amica in Jessica Morlacchi. Ecco le parole scelte dopo la fine del reality:

“Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice. Perché nella vita si vince anche altro. E io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia. Perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!“.

Come ripreso da Biccy, in seguito in una live Helena Prestes ha aggiunto di essere contenta ed è convinta di aver vinto anche lei ieri sera: “Sono arrivata insieme ad un’amica, poi perché con me ho un uomo che amo. Grazie al Grande Fratello ho vinto l’amore e questo è molto importante“, ha concluso.

È andata così ma Helena è soddisfatta per quello che ha fatto e raggiunto!